　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前進上海　柯文哲「五個互相」...兩岸一家親是底線

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市市長柯文哲與里長市政座談會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市長柯文哲（資料照／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲3日率團前往上海出席雙城論壇，據了解，此次柯文哲的發言重點仍以「5個互相」為主，「兩岸一家親」為底線，不會再多做描述。此外，雖然柯文哲日前發表「兩岸不是外交關係，是有特殊定位的關係」論述，獲國台辦點讚，且在台灣掀起不少討論，但曾經公開表示從香港開始反送中後民調支持度就下滑的他，此次在上海的一言一行，勢必也會被外界用放大鏡來檢視。

支持度受香港抗爭影響　柯文哲依然前進上海

雖然柯文哲一再強調此次雙城論壇從最沒爭議的經濟、青年交流著手，但從今年1月大陸國家主席習近平的《告台灣同胞書》40週年紀念談話，到近來激烈衝突不斷的香港反送中，加上總統蔡英文與民進黨借力使力操作，柯文哲在民調支持度上與檯面上的政治人物相較，的確受到了影響。

柯營幕僚分析，民進黨操作統獨議題持續發酵，整體環境都對柯文哲相當不利，在雙城論壇籌備過程中，柯營內部「去」、「不去」兩派聲音都有。主張不出席幕僚分析，出席論壇必定面臨排山倒海的抹紅，也讓綠營在大選前有攻擊點，因此建議比照海峽論壇方式派副市長出席。

但主張出席一派則認為，市長缺席雙城論壇茲事體大，且柯文哲本身也抱持「行得正、坐得直」想法，只要謹守過去多次重申的「5個互相」，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，等於設下打預防針停損點，不至於失血太多。

此外，雙城論壇開從辦至今年邁入第10年，又是兩岸間唯一的正式官方溝通管道，今年論壇也早已開始洽商，柯文哲一直以來也都表答要續辦的善意，若臨時因為自身政治利益而缺席，恐有損台北市的外交形象，更失信於陸方，未來與大陸的溝通恐會更加困難。

九二共識標籤化　柯喊話提新兩岸關係新解

繼高喊「兩岸一家親」的主張後，柯文哲對於兩岸關係今年又有新解讀，直指兩岸事務「不是外交關係，不是國際關係，而是有專屬定位的兩岸關係」，喊話兩岸應在現行法律制度下，「遵守體制，然後改善現狀」。

柯文哲認為，「九二共識在台灣已標籤化，應該提出雙方都能接受的新說法」。幕僚也表示，大陸會針對不同立場有不同的要求，對國民黨就是九二共識以上，對民進黨就不會講九二共識，「而柯文哲無法歸類、無法使用九二共識，就是一般的平民」。

在柯文哲的想法中，過去提出九二共識時，國民黨、民進黨都存在，當時國民黨不願意接受，後來接受了，民進黨則是從頭到尾不接受，但現在柯文哲是在九二共識之後崛起的，從頭到尾沒參與，「不能拿我沒有參與到的東西來套我」，因此，他一直強調要有新的溝通方式。

柯文哲最新的兩岸關係主張與說法，也被外界解讀認為試圖營造能在兩岸關係中「理性溝通」的形象，同時掌握兩岸話語權。

雙城隔半年又登場　遠離大選拉長準備時間

至於2019雙城論壇回歸往例在7月登場，放眼過去10年實屬罕見，對於有志在2020爭取總統大位的柯文哲來說，在年中舉辦比較能降低在明年初總統大選發生爭議的可能，另一方面也能讓持續在觀望民意走向的柯文哲團隊有更多時間進行觀察與因應。

更多的柯文哲上海行都在...《2019雙城論壇》全記錄

ET快訊
即／雷雨彈狂炸！北北基桃升級「豪雨特報」　雨勢恐延續至入夜
失戀藉酒消愁...華航副機師發酒瘋！隨機攔截女騎士狂毆出氣
長榮航空「航班異動」日期再拉長！欄位一口氣開到7/21
快閃罷工真「快閃」！西門町暴雨空服現身2秒就走人
郭雪芙彎腰雙峰弧線走光全被拍！鏡頭拉遠「邪惡視角」網噴鼻血

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,2019雙城,上海,台北市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

豪雨造成新北多處淹水　侯友宜坐鎮防災中心

從天上來！挽救登革熱疫情　高市府出動終極新武器：無人機

請領中央登革熱經費補助　「引用3年前文號」高市府公文爆烏龍

暴雨襲北市！地下室淹水、人孔蓋彈開⋯南港、內湖列警戒區

林鄭月娥譴責示威群眾　黃國昌痛批：權力濫用沒有自省

雨炸台北！　內湖網球中心停車場積水影片曝光

內湖路面積水…驚見圓形孔蓋成「小噴泉」　議員要求消防局警戒

果凍新書發表會　長子郭守正當路人默默替郭台銘加油

傳羅文嘉徵詢林飛帆接副秘　黃國昌：他在什麼位置上都是好的

前進上海　柯文哲「五個互相」...兩岸一家親是底線

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

獵鷹、黑蝠鱝《黑鏡5》「親了」！　 螳螂女胸前開V激吻肌肉男

嘉義綠盈牧場50元玩整天！別錯過賽鵝場、牽牛花溜滑梯

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

太胖！鬥牛犬想抓癢被肥肉卡住 瘋狂自轉心好累...該減肥惹QQ

Selina金曲後首發聲！　漏網畫面曝光「眼神超自責」

豪雨造成新北多處淹水　侯友宜坐鎮防災中心

從天上來！挽救登革熱疫情　高市府出動終極新武器：無人機

請領中央登革熱經費補助　「引用3年前文號」高市府公文爆烏龍

暴雨襲北市！地下室淹水、人孔蓋彈開⋯南港、內湖列警戒區

林鄭月娥譴責示威群眾　黃國昌痛批：權力濫用沒有自省

雨炸台北！　內湖網球中心停車場積水影片曝光

內湖路面積水…驚見圓形孔蓋成「小噴泉」　議員要求消防局警戒

果凍新書發表會　長子郭守正當路人默默替郭台銘加油

傳羅文嘉徵詢林飛帆接副秘　黃國昌：他在什麼位置上都是好的

前進上海　柯文哲「五個互相」...兩岸一家親是底線

阿飛／不好意思，男人不擅長吵架

賽靈思登《麻省理工科技評論》全球50家最聰明企業榜單

超浪漫！雙溪「睡蓮池」LED點燈到七夕 7/6五感體驗全免費

酗酒10年「每天一瓶」！78歲男長出「巫婆鼻」嚇壞...插管2年狂喘氣

雨炸桃園！八德桃鶯路「水淹到膝蓋」　警調工地挖土機開路排水

原廠油品免煩惱　台灣保時捷與美孚1號推出3款專屬聯名機油！

獨家／切除大腸又長瘤？《炮仔聲》張懷媗曝身體狀況：我心情好一百倍

新北酒駕大執法「1天抓44件酒駕」　7/1新制上路採連坐法

宜蘭社區關懷足用心　巷弄長照長者導覽作品

曾國城酒後吐「真言」？差點毀了楊千霈幸福婚姻

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

政治熱門新聞

王定宇批韓：誰在卡登革熱防疫經..

長榮罷工唯一武器！議員287字..

再爆韓國瑜選2020內幕　黃光..

發大財夢醒沒　高雄鐵板燒「撐了..

陳佩琪重溫蜜月　舊照曝光網友驚..

出招反制「罷免韓」！韓粉獵殺黃..

傻眼！郭台銘國家養　朱立倫：我..

快訊／新黨2日將提名楊世光參選..

被郭台銘電…館長：他根本職業爬..

正妹後悔投韓「贖罪」　自己連署..

快訊／楊世光代表新黨角逐202..

胡幼偉1解碼韓國瑜「庶民兵法」

王定宇曝「高市府卡韓」　韓國瑜..

郭台銘：政治人物賺多少錢　只花..

更多熱門

相關新聞

大巨蛋疑違法施工　現勘結果出爐

遠雄因大巨蛋未按圖施工，遭到勒令停工，僅能針對14項防災維護工項進行局部復工，不過，大巨蛋工程遭爆已經在安裝空調系統，疑似違法施作14項安全維護工項以外工程。北市建管處1日發現確有儲冰槽，2日會同三大相關技師公會現場會勘，認定儲冰槽原放置位置在排水系統施工時有遷移之必要，尚屬合理。

預期媒體大陣仗　柯P赴上海自備「烤肉架」

保時捷Taycan上海間諜照曝光

大巨蛋疑違法施工　柯P：不包庇

政府駁回「台北雙子星案」的理由？

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

「木恩颱風」最快今晚生成！全台本周防豪大雨

鱷魚啃咬畫面曝光！父跳鱷魚池搶頭顱

限時5小時！星巴克「星冰樂買一送一」來了

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

低壓帶過境雨彈來了！豪雨3天灌全台

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！不捨揮手道別

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

切大腸又長腫瘤！女星「哭著寫好遺書」道別

台積電新婚夫有奇怪鑰匙　她跟蹤門外聽聲音心碎

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

18金釵記者會落淚！網爆：工會一直說謊

2男「車內開冷氣」小睡竟命喪停車場

2歲女跌鱷魚池剩一顆頭　媽抱顱骨痛哭

海山分局警員發生死亡車禍　命喪五指山

更多

最夯影音

更多

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面