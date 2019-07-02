前進上海　柯文哲「五個互相」...兩岸一家親是底線

▲台北市長柯文哲（資料照／記者徐斌慎攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲3日率團前往上海出席雙城論壇，據了解，此次柯文哲的發言重點仍以「5個互相」為主，「兩岸一家親」為底線，不會再多做描述。此外，雖然柯文哲日前發表「兩岸不是外交關係，是有特殊定位的關係」論述，獲國台辦點讚，且在台灣掀起不少討論，但曾經公開表示從香港開始反送中後民調支持度就下滑的他，此次在上海的一言一行，勢必也會被外界用放大鏡來檢視。

支持度受香港抗爭影響 柯文哲依然前進上海

雖然柯文哲一再強調此次雙城論壇從最沒爭議的經濟、青年交流著手，但從今年1月大陸國家主席習近平的《告台灣同胞書》40週年紀念談話，到近來激烈衝突不斷的香港反送中，加上總統蔡英文與民進黨借力使力操作，柯文哲在民調支持度上與檯面上的政治人物相較，的確受到了影響。

柯營幕僚分析，民進黨操作統獨議題持續發酵，整體環境都對柯文哲相當不利，在雙城論壇籌備過程中，柯營內部「去」、「不去」兩派聲音都有。主張不出席幕僚分析，出席論壇必定面臨排山倒海的抹紅，也讓綠營在大選前有攻擊點，因此建議比照海峽論壇方式派副市長出席。

但主張出席一派則認為，市長缺席雙城論壇茲事體大，且柯文哲本身也抱持「行得正、坐得直」想法，只要謹守過去多次重申的「5個互相」，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，等於設下打預防針停損點，不至於失血太多。

此外，雙城論壇開從辦至今年邁入第10年，又是兩岸間唯一的正式官方溝通管道，今年論壇也早已開始洽商，柯文哲一直以來也都表答要續辦的善意，若臨時因為自身政治利益而缺席，恐有損台北市的外交形象，更失信於陸方，未來與大陸的溝通恐會更加困難。

九二共識標籤化 柯喊話提新兩岸關係新解

繼高喊「兩岸一家親」的主張後，柯文哲對於兩岸關係今年又有新解讀，直指兩岸事務「不是外交關係，不是國際關係，而是有專屬定位的兩岸關係」，喊話兩岸應在現行法律制度下，「遵守體制，然後改善現狀」。

柯文哲認為，「九二共識在台灣已標籤化，應該提出雙方都能接受的新說法」。幕僚也表示，大陸會針對不同立場有不同的要求，對國民黨就是九二共識以上，對民進黨就不會講九二共識，「而柯文哲無法歸類、無法使用九二共識，就是一般的平民」。

在柯文哲的想法中，過去提出九二共識時，國民黨、民進黨都存在，當時國民黨不願意接受，後來接受了，民進黨則是從頭到尾不接受，但現在柯文哲是在九二共識之後崛起的，從頭到尾沒參與，「不能拿我沒有參與到的東西來套我」，因此，他一直強調要有新的溝通方式。

柯文哲最新的兩岸關係主張與說法，也被外界解讀認為試圖營造能在兩岸關係中「理性溝通」的形象，同時掌握兩岸話語權。

雙城隔半年又登場 遠離大選拉長準備時間

至於2019雙城論壇回歸往例在7月登場，放眼過去10年實屬罕見，對於有志在2020爭取總統大位的柯文哲來說，在年中舉辦比較能降低在明年初總統大選發生爭議的可能，另一方面也能讓持續在觀望民意走向的柯文哲團隊有更多時間進行觀察與因應。

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