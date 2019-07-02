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肯定建軍規劃貢獻　新任參謀總長沈一鳴正式上任

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嚴部長主持參謀總長布達典禮　期勉國軍成為國家安全堅強保障

軍聞社／記者周力行臺北報導

國防部長嚴德發1日主持「參謀總長任職布達暨授勳典禮」，期勉全體國軍在新任參謀總長沈一鳴上將指導下，厚植國防能量，為國家安全與社會安定，提供最堅強而有力的保障。

典禮上午在博愛營區舉行，嚴部長首先宣讀布達命令，沈總長正式履職；隨後，嚴部長代表蔡英文總統頒授沈總長「二等寶鼎勳章」，肯定他任職副部長期間，對建軍規劃及戰略前瞻等工作上的卓越貢獻與付出。

嚴部長致詞時指出，中共近年來不斷透過外交打擊、軍事威脅、政治滲透等各種方式，企圖影響國家安全，衝擊臺海穩定；國軍官兵同時肩負「保衛國家安全」及「守護人民生命財產」兩大任務，必須不斷精益求精，持續強化建軍備戰工作，秉持「止戰而不懼戰、備戰而不求戰」理念，才能建立國家依賴、國人信任的可恃戰力。

嚴部長表示，各級幹部應秉持三軍統帥蔡總統「以實建軍」原則，不論在聯戰能力統合、武器裝備籌獲，以及戰術戰法運用等方面，都要務實執行，自許成為一支「戰時能禦敵、平時能救災」的鋼鐵勁旅，達成「追求和平、預防戰爭」目標，確保國家主權及人民生命財產安全。

嚴部長主持參謀總長布達典禮　期勉國軍成為國家安全堅強保障

「軍以戰為主」，嚴部長強調，部隊戰力是否精良，關鍵在訓練，而訓練的基礎在於嚴格的紀律，訓練工作沒有捷徑，官兵體能與戰技訓練只有按「程序、步驟、要領」，按部就班地導正訓練觀念、確立訓練目標、周密訓練準備、掌握訓練重點及注意訓練安全，才能獲致事半功倍效果，期許全體國軍官兵持續投注心力於戰訓本務工作，使部隊戰力不斷精進，確保國家安全。

最後，部長期勉各級幹部體認部隊工作經緯萬端，任何危安事件均有跡可循，各部隊均應建立「風險管理」思維，秉持「裝備可貴、人命無價」的觀念，落實一級輔導一級與妥採預防管理措施，才能有效杜絕意外及傷亡事故，確保國軍戰力完整。

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