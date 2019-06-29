蔡英文再喊和平靠國防　潛艦國造2025年正式成軍

軍聞社／記者徐振威高雄28日電

蔡英文總統28日上午前往陸軍軍官學校出席「中華民國三軍六校院108年班聯合畢業典禮」，蔡總統強調和平靠國防，和平靠國軍，她會和大家一起面對挑戰、克服困難，共同打造「更精實、更現代化的國軍」。

總統指出，畢業典禮後，新科軍官們就要帶著精實的訓練，正式加入國軍大家庭，「每年我都要來參加畢業典禮勉勵大家，因為我要用最具體的行動，表達三軍統帥對於我們國軍的支持。」

蔡總統肯定軍事院校的老師、隊職官，平常對同學們的指導與照顧，她也代表國人，對於各位畢業生的家長們表達敬意與感謝，因為這群家長們支持孩子從軍，接受磨練和洗禮，加入國軍，成為保衛國家的重要力量。

總統強調，面對國際局勢的變化，還有中共在區域內頻繁的軍事活動，要守護主權，維持區域的和平穩定，就要靠堅強的國防，因為和平靠國防，和平靠國軍，因此，打造更強的國防，更好的國軍，一直是她念茲在茲的工作；總統回憶三年多前，到金六結視導部隊的時候曾說，刷油漆跟除草不是最重要的事，國軍的裝備品質、部隊的訓練安全、強化戰力的制度改革，才是最重要的事，三年過去了，部隊的戰鬥個裝汰舊換新了，畢業生下部隊之後，要居住的營舍寢室，也在大規模的更新改善。

蔡總統進一步表示，在整體的戰力上，國防自主正穩健的前進，國機國造的高教機，明年就要準備升空首飛，潛艦國造，終於開始啟動，2025年正式成軍，透過軍購強化戰力的努力，也沒有一刻停下來。

蔡總統強調，身為三軍統帥，她就是國軍的靠山，而這些實實在在的進步與成果，就是照顧國軍的方式。身為國軍的一分子，要以自己為榮，因為國軍是一支戰力堅強、訓練精實，保家衛國的精英部隊。

總統強調，沒有人希望戰爭，但是，和平不能靠別人的施捨，而是要自己捍衛。國軍不求戰、不畏戰，隨時保持最強的戰力，捍衛臺海和平，保護心愛的國家以及家人。今天起，新科軍官就要承擔這個神聖而榮譽的使命，軍種不同，但任務相同，就是要為國軍盡心盡力，成為國家安全最堅強的屏障。更要讓世界看見「國土主權、寸步不讓，民主自由、堅守不退」的信念，國軍的榮譽就在大家的肩膀上，她會跟大家一起面對挑戰、克服困難，共同打造「更精實、更現代化的國軍」。