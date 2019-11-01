　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「滿身血」新生男嬰丟宜蘭女廁！女騎士冒雨到公園…棄嬰原因曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼宜蘭雨夜游泳池畔公廁中發現棄嬰。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭雨夜游泳池畔公廁中發現棄嬰。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

宜蘭蘇澳31日晚間下著滂沱大雨，有民眾向警方報案，稱鎮立游泳池的女廁內，有一名剛出生沒多久的棄嬰。警方到場後，發現男嬰渾身都是血跡，就連臍帶都還沒斷，且身上僅有一件單薄的墨綠色外套包裹著。事後，警方連夜追查，終於在12小時後循線找到男嬰生母。據悉，這名45歲的陳姓婦人，疑似是家庭經濟出現問題，才把男嬰丟棄。

警方指出，蘇澳鎮立游泳池女廁內31日晚間發現一名男嬰遭人丟棄，身上滿是血跡，且還帶有一截臍帶，全身僅以一件綠色外套包裹，現場員警研判可能是剛出生不久，並立即將男嬰送往醫院救治。院方初判，男嬰應是懷孕36周後產下，雖有輕微失溫，但生命跡象穩定。

▲▼宜蘭雨夜游泳池畔公廁中發現棄嬰。（圖／記者游芳男翻攝）

警方在雨夜中大動員，徹夜調閱路口監視器畫面發現，當時外頭下著大雨，一名女子獨自騎著機車進到公園裡頭，將男嬰棄置在公廁。最後警方循線追查後，12個小時後，順利找到了生母，原來她棄置男嬰後，還使用公用電話假裝是民眾向警方報案。

羅東博愛醫院醫療副院長邱國欽指出，小朋友當時送來時體溫偏低，四肢比較冰冷，皮膚甚至有一點輕微發寒，活動力也比較低；但經搶救後，目前體溫已經恢復正常，身體狀況也逐漸穩定。

據悉，這名45歲的陳姓婦人已是3個小孩的媽，而男嬰則是家中第4個。她疑似是家庭經濟出現問題，才趁著丈夫去捕魚時，偷偷遺棄男嬰，目前被依遺棄罪移送法辦。

▲▼宜蘭雨夜游泳池畔公廁中發現棄嬰。（圖／記者游芳男翻攝）

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
化妝台大換季！補水聖品搭配「冬季保養3大點」　養出爆水嫩肌
老爸偷吃17歲嫩妹！「失聯40年」再出現...中風又失禁漏尿
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「滿身血」新生男嬰丟宜蘭女廁！女騎士冒雨到公園…棄嬰原因曝光

老爸偷吃17歲嫩妹！「失聯40年」再出現...中風又失禁漏尿　3子女直接放生

「總統專機享特權！無犯罪！」　私菸案吳宗憲律師做無罪辯護

私菸帶萬條「特權無罪」　2國安少校：禮遇通關無數量問題　

獨／高雄監獄收容人疑私刑慘死　羈押6人追查「消失的15分鐘」

潤寅詐貸案延燒！搜索5上市櫃公司　王音之胞弟涉滅證重開聲押庭

澳洲博士男在台謀職不順　辱妻「垃圾」還常家暴...法官判准離婚

影／為幫4弟妹兼2差...低收戶高二男生騎車趕打工　遇奪命拖板車1死1重傷

疑精神不濟自撞路燈　自小客貨車4人受傷…警方釐清肇因

台南市南山公墓發現無名骨骸　「皮膚刺青還在」警籲請指認

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

許富翔一句話秒撩陳意涵　網友甜笑：太有愛了吧！

「台版波波草」彰化秘境要關了　種4年免費參觀！地主：賠上萬

威爾史密斯自信「超會拿筷子」　空中夾紙不想輸..秒學作弊用桶接！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

「滿身血」新生男嬰丟宜蘭女廁！女騎士冒雨到公園…棄嬰原因曝光

老爸偷吃17歲嫩妹！「失聯40年」再出現...中風又失禁漏尿　3子女直接放生

「總統專機享特權！無犯罪！」　私菸案吳宗憲律師做無罪辯護

私菸帶萬條「特權無罪」　2國安少校：禮遇通關無數量問題　

獨／高雄監獄收容人疑私刑慘死　羈押6人追查「消失的15分鐘」

潤寅詐貸案延燒！搜索5上市櫃公司　王音之胞弟涉滅證重開聲押庭

澳洲博士男在台謀職不順　辱妻「垃圾」還常家暴...法官判准離婚

影／為幫4弟妹兼2差...低收戶高二男生騎車趕打工　遇奪命拖板車1死1重傷

疑精神不濟自撞路燈　自小客貨車4人受傷…警方釐清肇因

台南市南山公墓發現無名骨骸　「皮膚刺青還在」警籲請指認

12強／今永昇太3局飆6K　日本3比0擊敗加拿大扳回一勝

賴有賢出道就在東立、尖端兩大出版社連載　締造台灣漫畫新人傳奇

第3季恢復元氣！台銀老董看明年景氣　有機會「動起來」

林孟辰回《聲林2》！原唱導師J.Sheon讚「五顆星」

12強／波多黎各不陌生　江少慶修正到最完美

鄧超送老婆「謎之長耳環」…孫儷一戴卡在肩上！　網笑翻：是刮痧板？

放男友聚會！「熱戀期結束」5招感情秒升溫...不聊天看電視也幸福

12強／梁玹種、金廣鉉合力飆7K　韓國4比0封鎖波多黎各

蔡依林當眾開口撩了：姊弟戀可以嗎？　王俊凱害羞傻住...正面回應全場嗨炸

Melody相中LORO PIANA 65萬天價斗篷　洩主婦心聲「先灌醉老公」

社會熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

1500萬超跑成8000廢鐵　他求國賠

李堉睿大鬧IKEA　到案辯：想要「挑戰自我」！

李興文兒李堉睿拒警偵訊　「律師不到我就不講」

蘆洲6歲童疑遭虐死　外婆遭聲押

「珍奶姐姐」豐滿上圍　網轟動：好想速這杯

網曝「台男娶越南妹」社團真相：每人至少損失60萬

直擊吳小哲翹腳抽菸！網質疑：手腳斷？　他喊告

李堉睿裸身大鬧IKEA　警方將帶回偵訊

IKEA怒告！李興文子李堉睿光屁坐展示椅DIY　警辦2罪

6歲童疑遭虐死　遭目擊皮包骨全舊傷

股東違規開球車害女桿弟摔成植物人！判賠1004萬

即／高中情侶無照雙載　撞拖板車1死1傷

尋芳高清片！嫖客鐵支路詢價　賣淫女：保證值回票價

更多熱門

相關新聞

宜蘭外送員事故多　宜蘭警要嚴辦

宜蘭外送員事故多　宜蘭警要嚴辦

外送員很辛苦，但宜蘭10月1日至今共取締57件外送員交通違規，且發生交通事故13件，合計造成16傷，宜警看不下去要嚴加取締。

宜蘭老舊廢棄三合院屋頂塌陷　1男受傷

宜蘭老舊廢棄三合院屋頂塌陷　1男受傷

快訊／宜蘭三合院屋頂塌陷　1男遭壓

快訊／宜蘭三合院屋頂塌陷　1男遭壓

宜蘭公廁見棄嬰！警徹夜追生母

宜蘭公廁見棄嬰！警徹夜追生母

氣象局：下周5天雨降雨擴大再降2℃

氣象局：下周5天雨降雨擴大再降2℃

關鍵字：

宜蘭棄嬰

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台男娶越配！網一看絕美新娘哭了

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

柯賜海近況曝光　穿拖鞋骨瘦捷運站不穩

天天關燈滑手機！他左眼突然失明

床上多了「長腳大香蕉」媽掀開笑翻

李小璐爆「露臀艷照」瘋傳！賈乃亮被曝：他現在瘋了

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

李興文25歲長子半夜「脫光夜宿新莊IKEA」

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

1500萬超跑成8000廢鐵　他求國賠

女大生離校取快遞後失蹤！4天后慘死橋下

30歲還沒嫁人　她遭母親鐵棍狂毆

更多

最夯影音

更多
1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救
單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面