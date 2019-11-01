「滿身血」新生男嬰丟宜蘭女廁！女騎士冒雨到公園…棄嬰原因曝光

▲宜蘭雨夜游泳池畔公廁中發現棄嬰。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

宜蘭蘇澳31日晚間下著滂沱大雨，有民眾向警方報案，稱鎮立游泳池的女廁內，有一名剛出生沒多久的棄嬰。警方到場後，發現男嬰渾身都是血跡，就連臍帶都還沒斷，且身上僅有一件單薄的墨綠色外套包裹著。事後，警方連夜追查，終於在12小時後循線找到男嬰生母。據悉，這名45歲的陳姓婦人，疑似是家庭經濟出現問題，才把男嬰丟棄。

警方指出，蘇澳鎮立游泳池女廁內31日晚間發現一名男嬰遭人丟棄，身上滿是血跡，且還帶有一截臍帶，全身僅以一件綠色外套包裹，現場員警研判可能是剛出生不久，並立即將男嬰送往醫院救治。院方初判，男嬰應是懷孕36周後產下，雖有輕微失溫，但生命跡象穩定。

警方在雨夜中大動員，徹夜調閱路口監視器畫面發現，當時外頭下著大雨，一名女子獨自騎著機車進到公園裡頭，將男嬰棄置在公廁。最後警方循線追查後，12個小時後，順利找到了生母，原來她棄置男嬰後，還使用公用電話假裝是民眾向警方報案。

羅東博愛醫院醫療副院長邱國欽指出，小朋友當時送來時體溫偏低，四肢比較冰冷，皮膚甚至有一點輕微發寒，活動力也比較低；但經搶救後，目前體溫已經恢復正常，身體狀況也逐漸穩定。

據悉，這名45歲的陳姓婦人已是3個小孩的媽，而男嬰則是家中第4個。她疑似是家庭經濟出現問題，才趁著丈夫去捕魚時，偷偷遺棄男嬰，目前被依遺棄罪移送法辦。

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