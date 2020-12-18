他們都撐過1個月！台灣情侶「聖母峰失蹤47天」：誰先掛就吃對方肉

▲今年山難件數比去年高出2倍以上。（圖／翻攝自內政部消防署）



記者崔子柔／綜合報導

今天因新冠肺炎疫情，台灣民眾無法出國，紛紛前往山林親近大自然，山難件數也創下18年來新高，其中又以「自組隊伍」為大宗，但也有人運用登山經驗與知識，在山野裡求生超過1個月生還。

根據內政部消防署統計，2020年截止本月15日的山難件數高達437件，遇難人數共625人，事故發生原因以迷路（41%）、創傷（17%）、墜谷（11％）為主，族群則是自組隊伍（437件）為大宗，年齡層趨於中高齡，50-59歲族群共180件，40-49歲共108件，20-29歲的年輕族群也在今年明顯激增，從去年36件升至114件。

但運用登山經驗及相關知識，還是能在荒野山林裡求生。2017年一對台灣情侶就在喜馬拉雅山失蹤，21歲的梁聖岳在47天後被找到，19歲的女友劉宸君已不幸過世。

2人跌落山谷後，前3周靠著身上的糧食過活，當時因為還有瓦斯，吃過2次熟的泡麵，等到後來存糧用光，開始吃油、鹽巴維生，一天就只能吃個2、3口，雙方還約定「誰先掛掉，就吃對方肉」，但梁聖岳在女友身亡後仍無法實踐這句話。

▲梁聖岳獲救後嚴重營養不良。（圖／CFP）



搜救隊當時發現有禿鷹在空中盤旋，才在3600公尺高的瀑布洞穴找到他們，梁聖岳透露，他也想過燒炭了結生命，但因為環境潮濕，根本無法燃燒物品，或許這是個天意，果然等到救援。

熟悉登山活動的「雪羊」當時也對此表示，這不是奇蹟，是知識的力量，2人有足夠的登山經驗和裝才能保護自己不會失溫，並妥善規劃糧食，「這就是登山的專業，如果沒有知識與裝備，這種情況下，一般人連1天都撐不下去。」

2017年29歲的李明翰5月13日獨攀「能高哈崙橫斷」，22日時墜谷昏迷一天，醒來後發現自己在溪谷，就在溪邊待了一周，沒想到突然下雨，溪水暴漲將他的部分裝備、GPS都沖走。

李明翰忍著小腿骨折的傷痛，用右膝蓋及雙手爬到溪谷旁的鐵道，又撐了一周時間。6月初發現有直升機從上空飛過，但過了2周仍沒有被救援隊找他，他才決定背起10公斤的大背包，奮力跪攀上稜線，但仍未被直升機注意。

▲搜救人員以黑鷹直升機將李明翰吊掛救出後，躺在擔架上由消防人員送往慈濟醫院急救。（圖／記者王兆麟攝）



李明翰沿著稜線又爬了幾天，發現手機有了訊號，撥出7通求救電話，但當時因為天氣不好，直升機不能飛，他又等了好幾天，靠著一小底片盒的鹽巴維生。

李明翰沿路尋找有沒有遺留的食物，並不時發出喊叫求救，困在山上35天終於被搜救隊找到，這段時間他僅依靠鹽巴、剩餘糧食和雨水維持體力，與入山前體重足足瘦了10公斤。