江蘇73歲「老司機」遇車禍　「參考書式」物理推算自證清白

▲江蘇退休教師用物理推算，證明自己車禍清白。（圖／翻攝自《揚子晚報》）

記者馬叔安／綜合報導

江蘇江寧日前發生一起一名退休的大學教授駕車，與計程車相撞的意外，這名73歲的「老司機」為了證明自己的清白，寫下了「參考書式」的計算過程，推論整起車禍的始末，雖然員警們看不懂這份專業級別的意見書，但是依舊調閱現場監視器，證明了這位老先生的清白。

《揚子晚報》報導，當地警方在本月10日接待了這位孫姓退休教授，他在推算中，把碰撞分為兩類情況，用公式一一演算，並得出結論，是對方車輛的責任。

根據「江寧交警大隊」微博，這名退休教授於上個月31日下午，駕車途經將軍大道天元西路路口時，與一輛計程車同時拐彎，發生輕微碰擦事故，為了證明自己在事故中無責，他運用了物理知識作出推算。

「把腳從油門移到剎車板需要0.15秒」、「從碰撞到有效剎車開始用時0.6秒」、「車輪和瀝青路面的滑動摩擦系數為0.6」、「根據牛頓第二定律F=MA」，這名孫姓教授在提交的意見書上，精確地計算車禍發生的每一個細節，最後得出結論：對方車輛應負全責。

雖然警察叔叔看不懂「學霸」的推算，但是最終員警通過路口監控視頻錄影，證明了他的清白，判定計程車需要負全責。