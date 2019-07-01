華為P30 Pro成本曝光！美國元件才15個…就要1838元佔總成本16.3%

▲華為P30 Pro元件成本曝光。（圖／記者湯興漢攝）

科技中心／綜合報導

華為P30系列上市僅85天，即銷售1000萬台，成為華為最火紅的機型之一。有資料曝光，華為P30 Pro總成本僅363.83美元（約新台幣1萬1262元），機台拆解後發現全部1631個元件中，來自美國的元件約15個，僅全機的0.9%，但這0.9%的元件成本就要價59.36美元（約新台幣1838元），就佔了華為P30 Pro總成本的16.3%。

根據東京研究機構「Fomalhaut Techno Solutions」資料顯示，拆解華為P30 Pro發現全部1631個元件中，來自美國企業的元件僅15個，佔0.9%；來自日本企業的元件數量，則高達869個，佔比53.2%，占總成本23%；至於中國企業則提供80個元件，佔比4.9%，佔總成本38.1%。

另外，韓國企業提供562個元件，佔比34.4%，成本要價僅7.7%；而台灣企業提供83個元件，佔比5%，成本要價為7.9%。

另外也可以看到，華為P30 Pro的OLED螢幕由京東方科技集團提供，是整機最高的成本元件，約84美元（約新台幣2600元）；再來是美光科技（Micron Technology）的DRAM記憶體晶片，成本為40.96美元（約新台幣1268元）。

而相比蘋果公司的旗艦手機，iPhone XS Max總成本為428.2美元（約新台幣1萬3255元），由中國大陸提供的元件，成本佔比不到1%，為0.3%；其中，32.9%來自韓國，30.7%來自美國，13.5%來自日本，2.1%來自台灣。