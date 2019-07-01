CNN：香港納大灣區價值被沖淡　國際金融地位「慢性死亡」

▲ 香港長期以來是中國與國際間的中間渠道。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

香港主權移交大陸今（1日）屆滿22周年，長期以來作為大陸與全球商業經濟的中間人。但專家分析，香港GDP對大陸經濟的佔比從1997年的20%縮減至現今的3%，重要性銳減，加上香港身為國際金融中心的地位已被北京政府建構提倡的大灣區淡化，讓香港陷入「慢性死亡」的境地。

CNN分析指出，近來爭議不斷的《逃犯條例》加劇香港企業對言論自由、法治的擔憂，這引發外界看待香港的新角度，也就是「大陸是否仍需要香港這座城市？如果需要，是否會放棄那些導致企業、投資者撤離的抗爭？」

相較於1997年回歸的那段時間，香港現今對大陸的重要性似乎已大幅下滑。除了上海、深圳城市崛起之外，世界銀行（World Bank）數據顯示，香港1997年的GDP約佔大陸經濟20%，如今已下滑至3%。

儘管如此，香港仍會是北京當局與國際社會之間的中間渠道，因為大陸在國際間的聲譽仍有進步空間，包括智慧財產權、違反國際貿易常規等問題。

香港大學金融經濟學教授陳志武（Zhiwu Chen）提到，儘管許多人認為上海未來會取代香港，但這一切尚未發生，加上股票市場2014年的「滬港通」以及2016年的「深港通」，且香港是大陸公司熱門上市地點，吸金近350億美元，「與過去幾年來相比，香港在金融服務業的角色已越來越鮮明。」

然而，哈佛大學甘迺迪政治學院高級研究員勒科爾（Philippe Le Corre）對香港金融地位未來長期前景抱持不樂觀態度，強調北京當局把香港納入其他城市共同發展的計畫，沖淡香港作為金融中心的價值潛力，加上部分反對人士把連接城市間的橋樑及公路認定成北京政府強勢同化、控制的工具，直呼這對香港來說，意味著「慢性死亡」。