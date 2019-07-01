中共黨黨員突破9000萬　 高學歷與40歲以下超過1/3

▲中共黨員破9千萬。（圖／記者宋良義攝）

大陸中心／綜合報導

中國共產黨黨員在 2018 年底突破 9000 萬人，達到9059.4萬名，比2017年增加 103 萬名。在現有黨員中，40歲以下的黨員人數超過三分之一。大專及以上學歷的黨員人數則多達 4493.7 萬名，占總數近半。中共18大（2012年11月）以來，中國平均每年約有390萬人遞交入黨申請。

據《新華社》報導，根據2018年中國共產黨黨內統計公報顯示，共產黨從1921年成立時的50多名黨員，到1949年建政時的448.8萬名黨員，再到2018年底已有9059.4萬名黨員。

統計顯示，現有中共黨員中，有超過總數三分之一的年齡是 80 後、 90 後，大專及以上學歷黨員則占 49.6% ，共有 4493.7 萬人。女性黨員為 2466.5 萬人，占黨員總數的 27.2% 。少數民族黨員 664.5 萬人，占 7.3% 。

年齡 30 歲及以下黨員 1273.9 萬人， 31 至 35 歲黨員 937.7 萬人， 36 至 40 歲黨員 860.4 萬人， 41 至 45 歲黨員 863.5 萬人， 46 至 50 歲黨員 932.6 萬人， 51 至 55 歲黨員 911.9 萬人， 56 至 60 歲黨員 679.5 萬人， 61 歲及以上黨員 2599.9 萬人。

中國國家統計局信息顯示，2018年末中國大陸總人口為13億9538萬人，逼近14億大關。從性別結構看，男性人口7億1351萬人，女性人口6億8187萬人。