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4.9萬考生注意！大學指考登場　第一天考物理、化學、生物

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▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學指考今天登場，考生準備應試。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度大學指考第一天今（1日）登場，指考共10個科目，考生可自由選考，今天考物理、化學、生物，3科，各科考試時間均為80分鐘。

今年指考共有49,119人報考。大考中心提醒考生，考試當日同時攜帶「考試通知」以利查找試場，考試通知若於考試前毀損或遺失，大考中心不再重製、補發，考生可自行至大考中心網站應考資訊查詢系統查覽或列印，或電話語音查詢相關資訊。

請繼續往下閱讀...

依據中央氣象局預報，7月1日至3日白天氣溫大多偏高，雖試場已開放冷氣服務，建議考生最好於各節次休息時間適度補充水分，若因生病等特殊原因迫切需 要在考試中飲水或服用藥物時，須於考試前持相關證明報備同意，在監試人員協助下飲用或服用，避免因違反規定而被扣減成績。

同時也提醒考生，時序已進入夏季天氣型態，中南部沿海地區清晨偶有局部短暫陣雨， 其他地區上午晴朗氣溫大多偏高，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機 率，建議考生準備雨具備用。針對部分地區登革熱疫情，提醒考生留意防蚊，避免蚊蟲叮咬。最後，請考生注意身體保健及安全，減少出入公共場所，以保持身心最佳狀態。

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲提醒考生，考試禁止攜帶計算紙、手機。（圖／記者林敬旻攝）

考生必備？

■　考試當日考生應攜帶任一件應試有效證件正本入場（國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等）。
■　手錶：要記住錶不可以有計算、記憶、通訊、拍攝、錄影等功能，且考試中一定要關閉鬧鈴功能（若響起就算違規）。
■　文具：可以多帶一份，有備無患，若需要帶文具盒，必須要是透明的才能帶入考場。（黑色2B軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆、修正液、圓規、直尺、三角板、量角器）

考生禁止攜帶？

■　絕對不可以攜帶計算紙、手機。（可利用試題本的空白處計算）。
■　考試時不可以飲食、抽菸、嚼食口香糖等。

家長「陪考聖品」？

■　常溫水和冷凍水各兩瓶。
■　事先訂好孩子吃得慣且方便取得的午餐。
■　帶幾樣健康且有飽足感的點心。
■　指針型手錶以掌握時間。
■　備用文具組和藥品組。

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關鍵字：考生,大學,指考,物理,化學,生物

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