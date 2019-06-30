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對決長榮綠氣球！《告白氣球》長榮版：林寶水私下開會被酸

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▲空服員今以粉紅心願氣球回應長榮日前施放的綠氣球。（影／記者張榮恩攝）

▲長榮罷工第11天會員在粉紅氣球寫心願。（圖／記者彭懷玉攝）

▲長榮罷工第11天，工會會員在粉紅色氣球上寫下心願。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／南崁報導

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長榮航空日前在南崁總部掛上「回家吧」綠氣球，盼能勸罷工空服員回頭，今（30）日工會以粉紅告白氣球「溫情回應」，全員在氣球上寫「要協商、要尊嚴」等心願，一邊揮舞氣球，一邊唱出《告白氣球》的長榮版，6個串好之後將於明早施放天際，讓長榮航空看見會員罷工決心。

▲長榮罷工第11天會員在粉紅氣球寫心願。（圖／記者彭懷玉攝）

▲全員在氣球上寫「要協商、要尊嚴」等心願，一邊揮舞氣球，一邊唱出《告白氣球》的長榮版。（圖／記者彭懷玉攝）

桃職工會今準備粉紅色氣球向公司喊話，「不是我們不回家，而是我們回不了家」，桃職工會幹部表示，全體會員在29日開啟團體協商，長榮卻派出不具授權的協商代表，導致協商破裂，將會員拒於門外，不顧旅客權益，只為打壓罷工。

▲長榮空服員罷工第八天，南崁公司升起「回家吧」氣球溫情喊話。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服員罷工第8天時，長榮在南崁總部升起「回家吧」氣球溫情喊話。（圖／記者林敬旻攝）

歌詞內容改編自周杰倫的《告白氣球》，改為：「林寶水私下說開個會議，承諾的很輕易，空服員別任性，你要清醒，再說我願意」，盼透過罷工會員的心願，希望公司拿出誠意協商。

▲長榮罷工第11天會員在粉紅氣球寫心願。（圖／記者彭懷玉攝）

▲工會將《告白氣球》歌詞改編，盼透過罷工會員的心願，希望公司拿出誠意協商。（圖／記者彭懷玉攝）

28日長榮航空董事長林寶水與桃職工會五名代表「話家常」，內容不對外開放，但於29日簽訂長達5小時的團體協商時，因「禁止秋後算帳」等議題無法取得共識，導致協商破裂，罷工持續進行，今（30）日來到第11天，至今仍在膠著中。

對於目前尚未表達意願回到工作崗位的空服員，公司還是歡迎空服員早日回家，隨時都可以攜帶三寶向公司報到，長榮航空最快次日即會安排航班服勤。

坊間流傳長榮航空對於攜帶三寶到公司表達願意回到工作崗位的空服員，「公司只收識別證，退還護照及台胞證」，長榮航澄清，空服員攜帶三寶前來公司表達回到工作崗位的意願後，公司會立即將三寶還給空服員，絕無扣留空服員識別證在公司的情形。

長榮表示，至目前為止表達有意願「回家」返回工作崗位的空服員已有300多名；至於罷工首日有18名空服組員報到後卻罷工不飛，長榮航空發言人陳耀銘稍早也證實，當中3人在6月28日取回三寶後已經回來值勤，公司也將她們加入班表，協助疏運旅客，但目前仍暫記曠職，後續懲處還在調查階段。

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