對空服員發「關門簡訊」？長榮澄清：還是歡迎早日回家

▲長榮罷工現場。（圖／記者張一中攝）

記者洪巧藍／台北報導

長榮空服員罷工第11天，下午傳出長榮航空發出簡訊給所有空服員，表示「將不再發送一呼百應調查隔天服勤意願」，被外界解讀為「關門簡訊」。長榮晚間發佈聲明澄清，此為子虛烏有，呼籲有心不人不要再惡意製造分化、散播謠言，並強調，目前尚未表達意願的空服員還是歡迎早日回家，隨時都可以攜帶三寶向公司報到，最快次日即會安排航班服勤。

長榮航空空服本部28日發出一封名為「回家專案」的內部信，表示將會在當日上午發出手機簡訊，預告「一呼百應」的時間，請有意願回來值勤的空服員們在收到簡訊時回傳「1」我要回家，並表示只要提出取回三寶的申請書，班表就會從「STI」罷工代號改為「空白班」，而只要取回三寶之後，就會再立即更改為「無薪事假」。

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▲長榮航空內部簡訊。（圖／讀者提供）

不過就在30日，空服員收到長榮航空發出的簡訊指稱「自即日起DC將不再發送一呼百應調查隔天服勤意願，後續勤務請依班表變更通知單出勤」，被解讀為回家大門已關起。

長榮航空晚間澄清表示，於罷工期間，原先每日以發送一呼百應簡訊的方式，調查已經回覆支援公司空服員次日出勤的意願，再進行排班確保航機派遣順遂，目前空服員服勤的意願已經穩定，空服員後續依班表變更通知單出勤即可，因此即日起不會再發送此類簡訊給已經回到公司支援的空服員。

▲長榮罷工「留一盞燈，等妳回家」簡訊。（圖／記者范綱儀攝）

對於目前尚未表達意願回到工作崗位的空服員，公司還是歡迎空服員早日回家，隨時都可以攜帶三寶向公司報到，長榮航空最快次日即會安排航班服勤。

坊間流傳長榮航空對於攜帶三寶到公司表達願意回到工作崗位的空服員，「公司只收識別證，退還護照及台胞證」，長榮航澄清，空服員攜帶三寶前來公司表達回到工作崗位的意願後，公司會立即將三寶還給空服員，絕無扣留空服員識別證在公司的情形。

長榮表示，至目前為止表達有意願「回家」返回工作崗位的空服員已有300多名；至於罷工首日有18名空服組員報到後卻罷工不飛，長榮航空發言人陳耀銘稍早也證實，當中3人在6月28日取回三寶後已經回來值勤，公司也將她們加入班表，協助疏運旅客，但目前仍暫記曠職，後續懲處還在調查階段。





▲長榮航空罷工勞資協商卡關空姐重回現場抗爭。（圖／記者張一中攝）