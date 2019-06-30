桃園蓮花季瓜王爭霸戰　超級大西瓜62.08台斤奪冠

▲桃園西瓜節瓜王爭霸由超級大西瓜62.08台斤奪冠。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

「2019桃園蓮花季—西瓜評鑑促銷瓜王爭霸戰」，30日在蓮花故事館旁廣場舉行，共有大西瓜組40組、小西瓜組55組報名競賽，結果由羅文宗種植的62.08台斤大西瓜獲得第一名，小西瓜組則由溫朝良拿下第一名；現場也有彩繪西瓜和西瓜雕刻，讓民眾一飽眼福。

▲瓜王不僅要大且瓜型要漂亮，甜度口感更要讓好。（圖／記者楊熾興攝）

鄭文燦市長表示，「桃園蓮花季」已成為觀音區的特色活動之一，期盼未來發展更多副品牌活動，於不同季節舉辦如洛神花節、西瓜節、南瓜節等不同主題活動，促進地方農業及觀光發展。

農業局長郭承泉表示，桃園蓮花季今年邁入第21週年活動長達58天，今年結合在地休閒農場、觀光蓮園，推出各式農業體驗活動、四大伴手禮及一日遊行程等活動，系列活動包括：Instagram美圖徵選活動、桃園西瓜節瓜王爭霸戰、蓮香廚藝、美食饗宴、好客音浪演唱會、山海共舞戀花季、心蓮心單身聯誼派對、紙風車台灣鄉村卡車藝術工程、戀戀古禮新嫁娘、親子寫生嘉年華等精彩系列活動，歡迎市民朋友踴躍前來觀音賞蓮、品蓮、遊桃園。

▲▼活動現場亦規劃果雕表演、西瓜彩繪供民眾觀賞。（圖／記者楊熾興攝）

30日登場的瓜王爭霸戰經背評審們逐一就重量、瓜型、甜度等逐一評比，結果超級大西瓜組由羅文宗奪冠，重量62.08台斤，大西瓜組由張川南拿下第一名；小西瓜組分別為溫朝良獲得第一名；活動現場亦規劃果雕表演、西瓜彩繪、大師揮毫、西瓜冰沙、蓮花筆筒DIY活動、西瓜接力趣味競賽等精彩活動，並於評鑑成績揭曉頒獎後，將參加評鑑的西瓜分切供來賓品嚐，一同分享桃園西瓜的美味。