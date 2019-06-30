新北嘉年華園遊會免費入場　郭台銘出席前先參拜板橋慈惠宮





▲郭台銘受邀擔任板橋園遊會特別嘉賓。（圖／翻攝自郭台銘官方Line帳號）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘受到永真教育基金會的邀請，將出席30日在板橋第二運動場舉辦的《新北歡樂嘉年華園遊會》，這場活動採免費入場方式，由阿KEN、劉宇珊一起主持，還有金曲歌王蕭煌奇等人到場助陣。

由於國民黨總統初選第二場政見會剛落幕，因此這場園遊會也被視為是郭台銘在新北市第一場公開造勢的大型活動而郭台銘本人在出席這場園遊會前，也會先去參拜板橋的慈惠宮。《ETtoday新聞雲》進行現場全程直播，讓無法到場的網友與讀者們，可以同步掌握郭台銘與園遊會的最新訊息。

《新北歡樂嘉年華園遊會》於30日下午4時開始，地點選在板橋第二運動場，特別邀請郭台銘到場加持，還有金曲歌王蕭煌奇，以及在歌唱節目《聲林之王》受到矚目的新生代歌手許莉潔、蓋兒、張若凡一同進行表演。

根據主辦單位規劃，現場除了好看的表演之外，還有好吃好逛的在地美食、生活小物、健康小棧、文創市集，且只要購買園遊點券，即可擁有摸彩資格，人人都有機會將大獎iPhone X、iPad及Apple Watch帶回家。

《新北歡樂嘉年華園遊會》

活動時間：108年6月30日（日）下午16：00開始

活動地點：板橋第二運動場（新北市板橋區民權路117號）

活動交通：可於板橋火車站或捷運府中站搭乘免費接駁車。上下車處為板橋火車站西出口、捷運府中站2號出口。

主持人：劉宇珊、阿KEN

特別來賓：郭台銘、蕭煌奇、蓋兒、許莉潔、張若凡