快訊／川普首度證實：我將在板門店與金正恩短暫會面

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美國總統川普及南韓總統文在寅今（30）日稍早在青瓦台的小型會談結束後，目前正進行擴大會談兼工作午餐。川普在會談開始前的公開談話中首度證實，下午前往非軍事區（DMZ）時將與北韓領導人金正恩會面，「據我所知，我和金正恩的會面會非常短暫，目前各方正進行最後的協調。」

▲ 川普與文在寅於青瓦台進行會談。（圖／青瓦台）

川普提到，他在稍早結束的10人會談中聽說金正恩有意和他見面，「我認為這會很棒。據我所知，目前已經進入協調的最後階段；因為是在DMZ見面，沒有辦法與他會面太久。」

此前，文在寅在10人會談前的公開談話中表示，「若川普總統在朝鮮半島軍是分界線與北韓國務委員長金正恩握手，光是此畫面就會成為歷史性的重大事件；不僅如此，也會在朝鮮半島邁向完全無核化及永久和平的進程中立下重大的里程碑。」

文在寅在這段談話中首度公開證實，稍晚將與川普一同前往DMZ，同時強調，「今天會談的焦點是美國與北韓間的對話。希望川普總統與金委員長間的對話會有很大的進展，結成好的果實。」

川普當時則指出，「我今天會到訪DMZ，期待與金委員長見面的可能性。如各位所知，我一直以來都有到訪DMZ的計畫，與金正恩在軍事分界線會面的可能性很高。金委員長有意見我，我也想見他。」

事實上，這次川金可能會面的機率極高，除了川普在推特釋出會面善意、北韓方面回應「很有趣」之外，負責處理北韓一側非軍事區的高麗旅行社（Koryo Tours）早在上午就已宣布，遊客無法進入非軍事區。

時間拉回周日上午，川普在南韓首爾出席與商界領袖們的早餐會時就已提到，他與金正恩的關係非常好，就算是只有握手也還行，因為握手代表的意義很多，「我會很樂意打招呼，就算（見面）時間非常短。」此外，他與文在寅的聯合記者會上也提到，他和金正恩都很想見到對方，各方都在努力安排。