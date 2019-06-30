陸軍108-1期突擊兵結訓　14名學員取得突擊兵徽章

軍聞社記者／卓以立報導

「突擊兵、有信心、有勇氣、往下跳！」陸軍特種作戰訓練中心「108-1期突擊兵幹部訓練班」今日舉行結訓典禮，學員們先後通過1,000公尺障礙與信心測驗的考驗，最後共有14名學員獲得象徵榮譽的「突擊兵徽章」，成為合格的突擊兵。

突擊兵16週的訓期，從最初的29員參訓，經過嚴格的訓練與挑戰，僅剩15人進入5天4夜的期末成效驗收，14人符合挑戰信心測驗的資格；其中，服役15年、39歲的兩棲營林聖豪上尉一路闖關，取得突擊兵徽章，也成為突擊兵幹部訓練班結訓最年長的合格者。

上午進行最後一日的考驗，要成為一名合格的突擊兵，最終需完成1,000公尺障礙與信心測驗的兩項考驗，特訓中心特地邀請親友前來見證這光榮的一刻；學員們首先挑戰1,000公尺障礙，依序通過雲梯、A型天橋、擺繩、聯合架、斜橫梯、爬網、繩索攀牆、高低擺繩、吊梯訓練及攀爬木板牆等關卡，學員們以堅強意志完成考驗，展現驍勇善戰的突擊兵精神。

最後一項則信心測驗高空跳水，學員們登上信心塔，當親友團一揮下紅旗，學員奮勇一躍而下，並大聲覆誦「突擊兵、有信心、有勇氣、往下跳」，學員順利通過考驗，在一旁加油的親友們，看著子弟兵所展現出的堅強毅力，一一通過難關，也見證這光榮的時刻。

測驗完畢後，由陸軍特訓中心指揮官苑上校頒發結訓證書、榮譽學員與突擊徽，徽，並由親友為其子弟別上突擊兵臂章，見證這得來不易的榮耀。