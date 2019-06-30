　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

陸軍108-1期突擊兵結訓　14名學員取得突擊兵徽章

請按讚支持ETtoday新聞雲

裝甲兵幹部突擊兵完訓　挑戰自我夢想成為蛙人

軍聞社記者／卓以立報導

「突擊兵、有信心、有勇氣、往下跳！」陸軍特種作戰訓練中心「108-1期突擊兵幹部訓練班」今日舉行結訓典禮，學員們先後通過1,000公尺障礙與信心測驗的考驗，最後共有14名學員獲得象徵榮譽的「突擊兵徽章」，成為合格的突擊兵。

突擊兵16週的訓期，從最初的29員參訓，經過嚴格的訓練與挑戰，僅剩15人進入5天4夜的期末成效驗收，14人符合挑戰信心測驗的資格；其中，服役15年、39歲的兩棲營林聖豪上尉一路闖關，取得突擊兵徽章，也成為突擊兵幹部訓練班結訓最年長的合格者。

上午進行最後一日的考驗，要成為一名合格的突擊兵，最終需完成1,000公尺障礙與信心測驗的兩項考驗，特訓中心特地邀請親友前來見證這光榮的一刻；學員們首先挑戰1,000公尺障礙，依序通過雲梯、A型天橋、擺繩、聯合架、斜橫梯、爬網、繩索攀牆、高低擺繩、吊梯訓練及攀爬木板牆等關卡，學員們以堅強意志完成考驗，展現驍勇善戰的突擊兵精神。

最後一項則信心測驗高空跳水，學員們登上信心塔，當親友團一揮下紅旗，學員奮勇一躍而下，並大聲覆誦「突擊兵、有信心、有勇氣、往下跳」，學員順利通過考驗，在一旁加油的親友們，看著子弟兵所展現出的堅強毅力，一一通過難關，也見證這光榮的時刻。

測驗完畢後，由陸軍特訓中心指揮官苑上校頒發結訓證書、榮譽學員與突擊徽，徽，並由親友為其子弟別上突擊兵臂章，見證這得來不易的榮耀。

ET快訊
瑤瑤白T路邊被拍「驚見渾圓亮點」！粉絲一看臉紅：好透
網友酸要太多　長榮空服回嗆：你們在機上什麼都要不也很貪心？
罷韓第一階段「3萬份」連署將達標！行動預告：包圍高雄市府
即／長榮空服員罷飛爭議　十八金釵7月1日記者會說明

關鍵字：軍聞社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

放棄下代艦載機爭奪？　殲-31新模型亮相巴黎不見2設計

壓制大陸霹靂-15　美國秘密研發射程200公里空空導彈

能遠距離發現F-35　殲-10部署永興島作戰半徑蓋南海

解放軍下代核航母模型曝光　甲板不見殲-20上艦

航母奶媽「呼倫湖艦」首度跟隨出島鏈　可支持遼寧艦20天高強度作戰

發光體呈現高空機動　巨浪-3試射疑安裝高超音速彈頭

川普登日本出雲級護衛艦　變身「真航母」只需三步驟

保證深潛水下600米　解放軍094A核潛艇已使用鈦合金

航空偵照展　中科院航空所7月起展出

裝甲兵幹部突擊兵完訓　挑戰自我夢想成為蛙人

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

Lulu嘻哈辮子頭登場表演！！　「飆唱2分鐘Rap」濃縮主持人的話

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

蔡依林《玫瑰少年》奪年度歌曲　瑪莎：去跟他抱一下...「謝謝緋聞網友阿信」

蔡依林壓軸登場開全麥　《怪美的》舞台超震撼

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

鄧紫棋《光年之外》等破億神曲串燒　《小幸運》《告白氣球》《癡情玫瑰花》連10暴擊

航空偵照展　中科院航空所7月起展出

裝甲兵幹部突擊兵完訓　挑戰自我夢想成為蛙人

陸軍108-1期突擊兵結訓　14名學員取得突擊兵徽章

航勤廠「愛U憶萬年」展區　多元訴說革新與進步

印度戰機遭鳥擊故障　基地旁是住宅區...飛行員「神操作」自救

美軍F-22首次部署卡達　專家分析：攻擊伊朗S-300防空系統

蔡英文再喊和平靠國防　潛艦國造2025年正式成軍

《爸爸》宋智雅才12歲長這樣！　長腿逆天、五官精緻網驚呆

吳建豪硬ㄍㄧㄣ打石膏上場　掀上衣拼了...羅志祥驚呆

中職／游霆崴5.2局好投　陳連宏點名5號先發首要人選

拉米瑞茲歸隊　張育成結束大聯盟二日遊回3A

婕斯盃／首次交手大馬雙蔚組合　麟洋配警惕：要更多元突破

德國麥森瓷器大廠首位駐廠華人　台灣陶瓷工藝大師許朝宗

倫敦打造全球首座「360度無邊際透明泳池」　在200公尺高空看夜景

中職／蘇建文生涯3000場執法史上第1人：感謝聯盟栽培

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

嘉義市社區大學2019春季班　鼓勵民眾多元學習

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

軍武熱門新聞

美軍F-22首次部署卡達

印度戰機遭鳥擊故障　飛行員「神..

蔡英文：潛艦國造2025年正式..

首艘國產航母10月服役？陸國防..

加軍艦過台灣海峽 陸傳訊息「歡..

伊拉克戰爭救全隊性命　上士獲頒..

陸軍108-1期突擊兵結訓　1..

挪威計畫報廢受損「英斯塔號護衛..

美媒：殲-20頂多相當於F-1..

航空偵照展　7月起中科院展出

敦睦艦隊3/13抵花蓮　西寧艦..

美秘密研發新空空導彈抗霹靂-1..

裝甲兵幹部突擊兵完訓　挑戰自我..

美擴大用台灣牽制中國　陸國防部..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

G20各國領袖看呆　超正的她救世界

4號颱風「木恩」不排除生成影響台灣

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

「TOP 5星座」衰到9月底！

蔡依林被Cue上台「激擁阿信」：我的

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

伊拉克水庫乾涸　3400年前古王國驚喜現身

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都要也很貪心

老了也要做閨蜜！7女砸1800萬蓋別墅

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

長榮「18金釵」有人歸隊　3人輪班中

金曲慶功／Lulu一下台收「巨星簡訊」

林俊傑終於回LULU訊息了！去年沒回信真相揭曉

更多

最夯影音

更多

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

Lulu嘻哈辮子頭登場表演！！　「飆唱2分鐘Rap」濃縮主持人的話

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面