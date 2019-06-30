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簡潔感至上！讓異性第一眼就對你留下好感印象的「白色系穿搭」

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▲白色系穿搭 。（圖／FACY 提供）

到了夏日除了身上的衣物首選輕薄、透氣的面料外，顏色方面也需要好好地調整一下。在高溫 30 度的日常裡選擇簡潔的「白色調」是再適合不過的了！運用大面積的白色調拉出清爽印象外，在搭配上也十分不受限，今夏想即刻打造不造作風格的話，請務必嘗試看看以白色系單品為出發的穿搭吧。

One-tone 搭配

▲白色系穿搭。（圖／FACY 提供）

想穿出簡潔好感，選擇單一色系搭配準沒錯！白色的開領衫裡頭內搭同為白色的 T-shirt ，下身則選擇淺米色奇諾褲，透過 one-tone 的形式傳遞出一致的簡潔感。最後再以飾品、包包配件作點綴，讓整體的造型更加豐富。

▲白色系穿搭。（圖／FACY 提供）


想讓白色的 one-tone 搭配增添一些個性的話，可以添入適當的黑色，像是在白色 Tee 外再罩上黑色襯衫，並選用同為黑色的包包、鞋款相互呼應，展現男子的俐落及洗鍊。

高彩度襯衫 X 白褲

▲白色系穿搭。（圖／FACY 提供）

若想要整體穿搭更符合夏日風範，建議可以挑選高彩度的純色襯衫或是花紋襯衫與白色的寬褲搭配，使整體更加亮眼又不會過於浮誇，是想要在日常裡挑戰一些變化穿搭時的示範推薦。


白 Tee X 西裝褲

▲白色系穿搭。（圖／FACY 提供）

白 Tee 應該是多數男性衣櫃中必備的經典單品吧！好搭配又簡約是它最大的特性，偶爾想要看起來有些成熟感的時候，可以與特殊剪裁的西裝褲一起穿搭，並將 Tee 透過紮進褲頭的形式展現簡潔個性外，更能使身形比例更為修長。


白 Tee Ｘ 牛仔褲

▲白色系穿搭。（圖／FACY 提供）


同樣都是經典單品的白 Tee 及牛仔褲，想當然地能毫無違和地搭配在一起囉。多數人面對這兩樣單品大都會以休閒風格做搭配，但其實只要搭上白襪及皮鞋，「白 Tee x 牛仔褲」的組合也能展現出男性的優雅。

Photo : WEAR

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