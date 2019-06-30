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以前復健都在碰運氣…世界格鬥金牌轉當推拿師：讓平民也能享奧運級服務

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▲▼勁化推拿館。（圖／記者羅志華攝）

▲經過王師傅（圖左）處理，書法老師（圖右）又可以自在揮毫了，招牌上「勁化」2字就是他題的。（圖／翻攝《勁化傳統整復推拿》臉書）

記者羅志華／綜合報導

「你又不是NBA球員，身價不到那，做那麼多檢查幹嘛！？」某次復健時聽到這句話，讓筆者當場傻眼…近日一家頗具好評的推拿館，在板橋開設分店，老闆王師傅的手藝精湛，甚至連奧運選手都上門求助。《ETtoday新聞雲》記者實地考察，得知王師傅自小習武，巔峰時更勇奪世界金牌；因傷退役後，他結合訓練經驗及專業知識，成立推拿館並開班授課，希望能替更多人服務。

▲▼勁化推拿館。（圖／記者羅志華翻攝）

▲王師傅（圖右）選手時期，不但拿下柔術世界金牌，散打也拿下全國金牌。（圖／記者羅志華翻攝）

「男人都想比別人強」不只是口號，更是他人生的寫照

王師傅從小就是運動健將，電影及動畫中精彩的打鬥場面，啟發了他對格鬥的嚮往；後來在道館教練的提點下，開始專精柔道訓練，之後轉戰柔術，更讓他登上巔峰，高中還沒畢業就拿下世界盃金牌。大學時為了增加技巧的全面性，又投入散打訓練，2012年再奪下第8屆全國散打錦標賽金牌。

一次意外，讓他開始思考人生

「比賽時我們都很專注，反而在訓練時大意了…」，一次對練意外中，王師傅膝蓋嚴重受傷，直到現在都留有後遺症；念國術系的他，看了許多文獻，內容提到許多運動傷害是一輩子的，不知道有多少知名選手，晚景相當淒涼…再加上一位國際健力好手，即使金牌拿到手軟，卻因超高強度的訓練，年紀輕輕就換上人工關節，更讓王師傅開始替未來打算，「你看到選手輝煌的一面，也要想想他那樣是否健康」。淡出競技後，他開始到中醫診所打工，也在這裡找到方向。

▲▼勁化推拿館。（圖／記者羅志華攝）

▲記者自掏腰包親身體驗，王師傅的手藝果然沒話講，一個字「爽！」。（圖／記者羅志華攝）

一場豪賭，再苦也要堅持下去

在中醫診所打工7年後，王師傅萌生了創業的念頭，「那時真的很衝動，一次就把積蓄全部砸下去」；他第一間店選在師大台電大樓旁，「附近有前輩開的健身房跟朋友開的拳館，這裡應該很合適」；不過這裡的居民，知識水準較高，也讓王師傅在創業初期吃足苦頭，「剛開店的時候，雖有一身好手藝，但不太會表達，常常被當街洗臉」。王師傅沒有放棄，持續精進技術，也思考如何與客人溝通、講解，終於讓生意步上軌道。

▲▼勁化推拿館。（圖／記者羅志華攝）

▲王師傅的手藝得到好口碑，奧運選手也上門求助。（圖／記者羅志華攝）

他把握機會，一戰成名，連奧運選手也上門求助

「書法大師的手，不能毀在我手裡…」，王師傅爸爸的書法老師，因長期寫字，手變得十分僵硬，醫生認為恐怕得開刀處理；一次聚餐中，王爸爸竟要王師傅當場替書法老師「喬喬看」。王師傅頂住壓力，三兩下就讓老師的手順了許多；店招牌上「勁化」兩個字，就是老師幫王師傅所題的」。隨著口碑宣傳，一些奧運選手在外治不好的傷病，也來找王師傅幫忙，「曾經有個奧運選手韌帶斷了，被診斷必須退役；來我這處理後，他又能去參加國手選拔了。」

制度不完善、民眾資訊落後，有時還要背負罵名…

「我曾經做過好幾個月的復健，卻一點效果都沒有…」，王師傅當選手時，總是傷病纏身，在復健上走的冤枉路，比一般民眾多得多，他也因此更懂傷患的苦。王師傅表示，以往推拿沒有完善的證照考核，導致行業內水準參差不齊，許多民眾根本不知道要去哪找會看的人；更糟糕的是，偶爾還會傳出一些社會案件…「上次傳出哪個同行亂摸，也會影響民眾對我們的印象」。王師傅在收員工時，會嚴格挑選，有專業背景的才會考慮，「希望大家來我們這，都能得到最好的服務」。

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