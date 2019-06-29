快訊／成立70周年！　習近平簽署特赦令「釋放9類罪犯」

▲習近平29日簽署、發布了國家主席特赦令。（圖／翻攝自《新華社》）



大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平29日簽署了國家主席特赦令，對2019年1月1日前，被人民法院做出生效判決的9類罪犯進行特赦。不過，特赦令中依然提到了5種「不得特赦」的情況。

綜合陸媒報導，習近平29日簽署了特赦令，同意了十三屆全國人大常委會第十一次會議29日通過的「中華人民共和國成立70周年之際，特赦部分罪犯的決定」，讓2019年1月1日前人民法院作出的生效判決、正在服刑的9類罪犯實行特赦。

能夠受到特赦的9類罪犯分別是：

一、參加過中國人民抗日戰爭、中國人民解放戰爭的罪犯。

二、中華人民共和國成立以後，參加過保衛國家主權、安全和領土完整對外作戰的罪犯。

三、中華人民共和國成立以後，為國家重大工程建設做過較大貢獻並獲得省部級以上「勞動模範」、「先進工作者」、「五一勞動獎章」等榮譽稱號的罪犯。

四、曾是現役軍人並獲得個人一等功以上獎勵的罪犯。

五、因防衛過當或者避險過當，被判處三年以下有期徒刑或者剩餘刑期在一年以下的罪犯。

六、年滿75歲、身體嚴重殘疾且生活不能自理的罪犯。

七、犯罪的時候不滿18歲，被判處三年以下有期徒刑或者剩餘刑期在一年以下的罪犯。

八、喪偶且有未成年子女或者有身體嚴重殘疾、生活不能自理的子女，確需本人撫養的女性，被判處三年以下有期徒刑或者剩餘刑期在一年以下的罪犯。

九、被裁定假釋已執行五分之一以上假釋考驗期的，或者被判處管制的罪犯。

▲雖然習近平簽署特赦令，將特赦9類罪犯，但仍有「不得特赦」的情形。（圖／翻攝自央視）



不過，特赦令提到，9類罪犯中，依然會出現「不得特赦」的情況。

不得特赦情況如下：

一、第二、三、四、七、八、九類對象中，貪污受賄犯罪，軍人違反職責犯罪，故意殺人、強姦、搶劫、綁架、放火、爆炸、投放危險物質或者有組織的暴力性犯罪，黑社會性質的組織犯罪，販賣毒品犯罪，危害國家安全犯罪，恐怖活動犯罪的罪犯，其他有組織犯罪的主犯、累犯者。

二、第二、三、四、九類對象中，剩餘刑期在十年以上的和仍處於無期徒刑、死刑緩期執行期間的罪犯。

三、曾經被特赦又因犯罪被判處刑罰的罪犯。

四、不認罪悔改的罪犯。

五、經評估具有現實社會危險性的罪犯。

特赦令指出，經過人民法院審理後，2019年6月29日當天，將釋放符合上列條件的罪犯。