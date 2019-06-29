　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

川習會開始！習近平向川普喊話：合則兩利，鬥則俱傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川習會。（圖／路透）

▲川習會29日上午登場。（圖／路透，下同）

記者朱世凱／綜合報導

G20大阪峰會在（28）日開幕，大陸國家主席習近平今（29）日上午10點30分，與美國總統川普於國際會展中心會面，針對中美貿易戰一事進行討論。習近平在開場時表示，中美兩國「合則兩利，鬥則俱傷」，必須針對根本性問題進行交流。

據悉，在會議開始前，兩人先在會場前方站立讓媒體拍照，之後習近平發表看法，他說，很高興和川普在大阪見面，「48年前，也就是1971年，就在離這裡100多公里的名古屋，參加第三十一屆世界乒乓球錦標賽的中美乒乓球運動員進行了友好互動，這就是後來人們說的『乒乓外交』的開啟，創造了『小球轉動大球』的歷史佳話；8年之後的1979年，中美建立了外交關係。」

▲▼川習會。（圖／路透）

習近平再指，「回顧建交以來的40年，國際形勢和中美關係都發生了巨大變化，但一個基本的事實始終未變，那就是中美合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好；近來，我與總統先生通過電話和書信保持著密切聯繫。今天，我願同總統先生就事關中美關係發展的根本性問題交換意見，為下階段兩國關係發展定向把舵，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。」

川普則在一開始感謝習近平給予機會讓二人可以見面，並於會前做了大約20分鐘的開場，「我和習近平已經是多年好友，上次和家人到中國也是一段很棒的旅程，期待此次討論可以和平解決意見分歧。」

ET快訊
開「邁巴赫」撞勞斯萊斯　彭丹和解…4個月結局神反轉
正宮陪KTV聚會　男友癢癢「拉女同事到旁激戰」狂劈20次

關鍵字：川習會,川普,習近平

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

川習會開始！習近平向川普喊話：合則兩利，鬥則俱傷

川習會前表達善意！　中國再購買54.4萬噸美大豆

紅貴賓沒栓繩被咬死　主人報仇「長棍追擊」打死黃金獵犬

純「美國製造」掰了！蘋果新Mac Pro生產線計畫轉移到中國

川習會前夕　環時轟美：這個星球上最強大的國家分心了

華聞快遞／簽約額達62.85億美元！中非經貿合作磋商會於長沙舉行

川習會今登場　聚焦貿易戰、半島無核化　香港或成談判籌碼

影／催淚！夫妻為救女只能活一人　抽籤定生死「妳好好扶養女兒成人」

溫州「雙屏論壇」開幕　推兩岸半屏山文化、經貿交流

旗津「小三通」惹議　郁慕明溫州站台喊：被扭曲

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

驚險瞬間！男衝刺趕車滑壘慘摔　險遭車門「夾走」他秒縮雙腿保命

男友驚喜掏鑽戒！她哽咽摀嘴：Yes　感動坐大腿擁抱「椅子承受愛」秒斷

陳赫嗑辣椒辣到「牙齒打顫」　被黃渤整「吃蟑螂」驚嚇丟筷子

《霹靂嬌娃》前導預告正式曝光！

鄧紫棋日常版《來自天堂的魔鬼》　回家東西隨手丟..被媽虧：房間像亂葬崗ＸＤ

川習會開始！習近平向川普喊話：合則兩利，鬥則俱傷

川習會前表達善意！　中國再購買54.4萬噸美大豆

紅貴賓沒栓繩被咬死　主人報仇「長棍追擊」打死黃金獵犬

純「美國製造」掰了！蘋果新Mac Pro生產線計畫轉移到中國

川習會前夕　環時轟美：這個星球上最強大的國家分心了

華聞快遞／簽約額達62.85億美元！中非經貿合作磋商會於長沙舉行

川習會今登場　聚焦貿易戰、半島無核化　香港或成談判籌碼

影／催淚！夫妻為救女只能活一人　抽籤定生死「妳好好扶養女兒成人」

溫州「雙屏論壇」開幕　推兩岸半屏山文化、經貿交流

旗津「小三通」惹議　郁慕明溫州站台喊：被扭曲

NBA推行教練挑戰權各隊1次機會　最快新賽季實施

股東會展望回顧／科技指標廠保守看下半年　G20成關注焦點

《新說唱2》吳亦凡被Diss！選手當面嗆「不配Young OG」

稱柯文哲「一語突破了盲腸」　孫大千六問要蔡英文認真回答

一次8000元「居家清潔真的值得嗎」　苦主超瞎故事…淚勸：寧自己掃2天

倫敦「基襪大戰」場地成打者天堂　法官：會很好玩！

超誇張「負面行銷」　前加州州長阿諾偽裝銷售員推廣電動車！

LIFE・經典／日建築師打造6坪家　沒客廳也很好

美洲盃／智利PK大戰到第五球贏哥倫比亞　連3屆闖4強

一上架就破千萬集資！台灣AI寶寶攝影機Cubo進軍美國

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

大陸熱門新聞

只能活一人　夫妻抽籤定生死陪女..

孕婦被老公推下懸崖　婆婆：沒死..

暖男陪產大跳民族舞　妻子分娩感..

4歲女面前被燒死！她肉身擋火亡..

川習會聚焦貿易戰、半島無核化 ..

溫州雙屏論壇　揭兩岸經貿文化交..

紅貴賓被咬死主人報仇打死金毛

蘋果新Mac Pro生產線從美..

旗津小三通　郁慕明溫州站台喊合..

G20峰會習近平「主動找川普握..

小孩誤喝農藥 天兵媽亂餵解藥險..

陸公民到巴基斯坦娶媳婦！中使館..

環時轟美：這星球上最強國家分心..

江蘇大叔酒後喝可樂導致食道破裂

更多熱門

相關新聞

川習會在即！中國再購買54.4萬噸美大豆

大陸國家主席習近平將在今（29）日與美國總統川普會面，討論兩國貿易糾紛。美國農業部（Department of Agriculture）昨（28）日表示，中國再向美國購買54.4萬噸大豆。外界形容這是川習會前，中方釋出的善意。

G20川習會「和平開幕」　習近平提中美40年交情

安倍夾川習間　網笑瘋：神似國際情勢

蘋果新Mac Pro生產線從美轉移到中國

G20會後「家庭照」　川普揪阿根廷第一夫人狂聊天！

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

工會代表崩潰　空姐怒：剃光頭我做得到

阿嬤養半個月　寵物龜誇張暴肥了

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

鄰居爆：宋爸盼望抱孫子　切割撤宋慧喬照片

罷工爆內鬨！空姐嗆帶風向、工會苦嘆

宋仲基爸爸簡訊曝光！

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

影／360度遊樂機「半空腰折」　19歲女慘死

女友遭撞輾亡　男友：賠再多也用不到

王嘉爾爆戀愛！IG點讚「喜歡你5年了」

更多

最夯影音

更多

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面