川習會開始！習近平向川普喊話：合則兩利，鬥則俱傷

▲川習會29日上午登場。（圖／路透，下同）

記者朱世凱／綜合報導

G20大阪峰會在（28）日開幕，大陸國家主席習近平今（29）日上午10點30分，與美國總統川普於國際會展中心會面，針對中美貿易戰一事進行討論。習近平在開場時表示，中美兩國「合則兩利，鬥則俱傷」，必須針對根本性問題進行交流。

據悉，在會議開始前，兩人先在會場前方站立讓媒體拍照，之後習近平發表看法，他說，很高興和川普在大阪見面，「48年前，也就是1971年，就在離這裡100多公里的名古屋，參加第三十一屆世界乒乓球錦標賽的中美乒乓球運動員進行了友好互動，這就是後來人們說的『乒乓外交』的開啟，創造了『小球轉動大球』的歷史佳話；8年之後的1979年，中美建立了外交關係。」

習近平再指，「回顧建交以來的40年，國際形勢和中美關係都發生了巨大變化，但一個基本的事實始終未變，那就是中美合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好；近來，我與總統先生通過電話和書信保持著密切聯繫。今天，我願同總統先生就事關中美關係發展的根本性問題交換意見，為下階段兩國關係發展定向把舵，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。」

川普則在一開始感謝習近平給予機會讓二人可以見面，並於會前做了大約20分鐘的開場，「我和習近平已經是多年好友，上次和家人到中國也是一段很棒的旅程，期待此次討論可以和平解決意見分歧。」