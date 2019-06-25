竹科工程師「打瞌睡碰到腿」　婚介所紅娘服務完...怒控性騷擾

▲一名工程師因打瞌睡誤觸女專員大腿，被控性騷擾。（示意圖／librestock）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名工程師林男到婚姻介紹所洽談加入會員事宜，卻被接待的陳姓女專員指控林男趁機摸她大腿，只是，檢方勘驗現場發現空間狹小極易發生肢體碰觸，且陳女也表示，林男於過程中不斷打瞌睡，她才不斷叫醒對方。檢方認為相關證詞與證據僅能證明當時林男精神狀況不佳，無法排除肢體誤觸的可能，全案不起訴。

婚介所專員陳姓女子表示，1月27日下午林男到公司，由她負責接代並解說加入會員細節，但林男竟趁機以右手觸摸她左大腿，陳女隨後並以違反性騷擾防治法的趁機性騷擾罪嫌，向檢警提告。

林男否認對陳女性騷擾，他表示有可能自己跟朋友聊天的習慣動作，或者是在期間不小心觸摸到，但自己已經忘記有沒有摸到陳女大腿，更強調自己無心的，也質疑，如果真有讓對方感到不舒服，對方大可直接說出來，又或者期間讓她產生不愉快，怎麼還會繼續幫他介紹對象？林男還表示自己有自律神經失調及憂鬱症，會比較容易緊張。

婚介所的負責人也證稱，當天沒看到林男對陳姓專員性騷擾，也沒特別注意看，只是現場監視器並未拍到2人當時的位置，因此整起性騷擾事件中，並無其他證人或客觀證據可證明。

檢方再勘驗2人接洽交談的桌椅區，半圓形檔板隔成的半開放式空間中，放置一張小桌子及2張椅子，空間確實狹小僅能容納2人對坐交談，極易有肢體碰觸情形。而林男自稱患有自律神經失調、重度憂鬱症及焦慮症合併失眠等精神疾病，也有醫師診斷證明書及藥單資料可資佐證。

再者，陳女於偵查中也表示，與林男談話期間，林男不斷說自己「太累、沒睡好、一直想睡覺」，陳女則不斷叫醒對方。總和上述調查結果，檢方認為僅能證明林男當時精神不濟，難以排除交談過程中疏於注意，而肢體碰觸到陳女腿部的可能性，在犯罪嫌疑不足情況下，全案不起訴。

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