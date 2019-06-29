韓國瑜政見會12分鐘順炸　網盯襯衫強迫症發作...驚：政見呢？

▲ 韓國瑜一登場連服裝都成為焦點。（圖／翻攝自東森電視直播／下同）

記者黃君瀚／綜合報導

國民黨總統初選國政願景電視發表會第二場今（29）日下午在台中舉行，第一階段為12分鐘的個人政見發表，高雄市長韓國瑜上台後發揮口若懸河本領，全程幾乎不看稿，時間把握相當精準，在剩1秒時完美結束。不過觀看直播的《ETtoday新聞雲》和PTT網友多給負評，認為根本沒講到實際的點，「完全沒政見」。

韓國瑜登場時穿著不變的藍色襯衫和西裝外套，國民黨人氣王當之無愧，線上收看直播人數增加不少，卻也讓有強迫症的網友調侃一波，「他只有那件襯衫嗎」、「第一次看到穿西裝不打領帶的」、「誰來幫忙把韓國瑜的領子整理好」。

韓國瑜說，他18歲當兵之前非常瘦小，很多事情害怕恐懼，冬天怕冷，夏天怕熱，當兵受了軍事訓練之後什麼都不怕，但是現在他62歲又開始害怕，怕下一代前途和未來。

▲韓國瑜幾乎不看稿就順暢講完12分鐘。

韓國瑜說，小時候認真讀書工作，因為心裡知道「未來會比現在好」，30年前研究所畢業薪水4.5萬，現在畢業很難拿到4.5萬，台灣不光讓年輕人徬徨，「人才流失更讓我們害怕」，台灣面臨低薪困境，就業難，物價高，人才往外走，針對年輕人未來發展，整個教育體系都不能忽視。

聽完5位候選人分享願景，一些網友稱讚韓國瑜最強當之無愧，「韓的手勢自然多」、「韓一講話人數上升好快」、「韓的講說真的是最逼近民進黨mode的」、「韓確實檯面上政治人物最會說」、「韓真的都有看到每個產業的問題癥結」、「韓後面的重點是教育文化融合，雙語重要。」

不過也有一派網友全程專注聽完12分鐘，驚覺韓沒有提到實質政見，不少談話還和選市長時重複，「韓國瑜講了半天，像是公園喝酒聊天」、「沒有半個政見」、「韓一直講過去，目前提不出有啥想法」、「只是把高雄年青人改成台灣年輕人」、「口若懸河，結果什麼事都沒講」、「雖然很順但好空」、「他說的這些去年都說過了」。