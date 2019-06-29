政見會／如何導正蔡英文去中華文化？　韓國瑜：我關心毒品問題

▲韓國瑜談文化政策，呼籲全民一起重視反毒。（圖／翻攝自東森電視直播）

記者黃君瀚／綜合報導

國民黨總統初選國政願景電視發表會第二場今（29）日下午在台中舉行，第二階段國政提問部分，被問到如何導正目前蔡英文政府偏差、去中華的文化政策？韓國瑜在3分鐘答題中，全力宣傳反毒的重要，疾呼這是從1840年鴉片戰爭以來害慘中華民國的一件事，「一定要把反毒列為施政的重中之重」！

韓國瑜表示，台灣有很多元的文化，包含中華、閩南、新住民、原住民、客家等文化，但他更關心毒品問題，並舉了美國的故事當例子。他說，美國曾有2個法官不信毒品這麼厲害，於是請示親身試毒，他們充滿熱情、學養豐富，但最後下場卻是一個自殺、一個進勒戒所，無法抵擋毒品的侵害。

韓國瑜表示，台灣雖然不可能像菲律賓總統杜特蒂一樣直接槍決毒犯，但政府一定要拿出作為、向毒品宣戰。現在毒品在從校園到社區，再進入娛樂場所，卻很少被提出來探討；民國98年法務部統計、查到毒品190公斤，10年變成6600公斤，沒有查到的黑數呢？更高達10倍以上。

「從1840年鴉片戰爭以來，把中華民國害慘了！」他說，台灣政府不能再漠視毒品的危害，中華民國一定要把反毒列為施政的重中之重，他用最沉重的呼籲，「反毒全民一起來」！