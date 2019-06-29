女兒假裝「大整形」腫成豬頭　老爸怒吼完後反應超暖心　

記者胡治言／綜合報導



爸爸真的都會這樣子！Youtuber技安曾割過雙眼皮，當時就讓父親非常害怕，擔心說會在女兒身上留下後遺症。而這次技安趁著父母出遊兩天沒見，決定假裝自己去做大整形，再度測試爸爸會有什麼反應，只見影片中技安將臉部纏上厚厚的紗布與繃帶，爸爸一見到就大聲不斷的說「你是在做什麼」、「爸媽把你生得這麼水，還不夠嗎」、「實在是欠罵」，只是刀子嘴的背後隱藏著身為父親的擔心，到最後反而開始不斷的詢問女兒，這樣有辦法吃東西嗎，「我打果汁給你喝」、「有雞精給你喝」，讓人感受到滿滿父愛。

▲技安的爸爸一看到就大聲說「你是在做什麼」。（圖／翻攝技安 CHI AN Youtube）



技安這次趁著家人出遊的空檔，假裝自己趁機去大整形看家人會怎麼反應，爸爸一看到就生氣的說「你是在做什麼，怎麼用成這樣」，接著開始一串碎唸「爸媽把你生這麼水，還不夠水嗎，還要用成這樣，臉腫得跟豬一樣」，只是唸完之後開始展現爸爸的愛，不斷的問技安這樣可以吃飯嗎？喝水嗎？還說要幫弄果汁跟雞精給她喝，擔心之情溢於言表。

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▲技安爸爸其實是很擔心自己女兒。（圖／翻攝技安 CHI AN Youtube）

爸爸最後發現技安根本沒整形時，也透露了自己的心聲，他提到之前技安動雙眼皮時，就已經讓他「很害怕」，因為擔心會在技安身上留下什麼後遺症，爸爸也說「雖然愛漂亮是本質，但整形這麼重要的事情，最起碼要跟爸媽商量一下，不是不讓你去整，而是要考慮是否真的有需要」，讓網友直呼實在太貼心了。

▲父親看似生氣，實際上是擔心女兒身體。（圖／翻攝技安 CHI AN Youtube）

技安惡整爸爸的影片也引發討論，不少網友說「爸爸反應好可愛」、「有這種爸爸真好」、「爸爸好真實」，也稱讚技安本身就很美了，其實真的不需要動刀，更有網友說看到爸爸的反應時整個噴淚，實在太溫馨了。