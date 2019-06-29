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搶分手商機！正妹兼差當「離婚見證人」月賺1.5萬　收費標準曝光

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生活中心／綜合報導

台灣曾經長居全亞洲離婚率最高國家，平均每天就有150對夫妻要辦離婚，有人腦筋動得快，就把「離婚見證人」當成一種職業。一名業務助理小品就依靠每週替3對夫妻見證離婚，一個月就能多賺至少1.5萬元收入，算上原本助理工作的薪水，總收入也拚上4萬多元。

擁有水汪汪大眼睛、留著一頭飄逸長髮，今年25歲的小品（化名）是一名業務助理，平常工作一個月薪水約3萬元，她為了幫自己增加額外的收入，開始兼差當起了離婚見證人。她說，「我自己的房租是1萬5元，因為我覺得原本的底薪3萬元，在台北市是完全活不下去了。」

▲▼搶分手商機！正妹兼差當「離婚見證人」月賺1.5萬　收費標準曝光。（圖／東森新聞）

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▲現在社會的離婚率相當高，但也因此衍生另類的商機。（圖／東森新聞）

現在社會的離婚率相當高，但也因此衍生另類的商機，小品光是每週替3對夫妻見證離婚，每個月就多賺至少1.5萬收入，使總收入拚上4萬多元。她認為「因為你結婚是好事，一定會想讓大家知道，可是現在（離婚）是壞事，離婚並不是太風光的事情」，所以有一些夫妻就找離婚見證人協助。

根據了解，坊間離婚見證人收費價格，從基本600元到2千元都有，差異只在600元的只幫忙見證，2000元的則增加配合出庭等，甚至6000元還會有律師協助諮詢等。小品則說：「價格差異，主要是說有沒有去協助客戶，做一些像是協商的動作，如果說有達成目的，紅包的錢可能就會拉高一些些。」

▲▼搶分手商機！正妹兼差當「離婚見證人」月賺1.5萬　收費標準曝光。（圖／東森新聞）

▲坊間離婚見證人收費價格，從基本600元到2千元都有。（圖／東森新聞）

其他民眾則認為，「這個職業最好要有一個證照吧」、「既然有這個需求，這個行業就產生了」。其實如果不想要花錢找離婚見證人，那麼找身旁的親朋好友也都可以，只要年滿20歲且具有完全行為能力者，戶政單位一樣都會受理。

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關鍵字：分手,離婚

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