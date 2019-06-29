黃國昌公布623遊行收支明細　三度要求韓國瑜應比照公開

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委黃國昌與「館長」陳之漢23日舉行「623凱道遊行」，黃國昌28日召開記者會公布財務收支明細 ，總計結餘有99萬321元，表示將全數捐給家扶基金會。黃國昌也於會中三度要求高雄市長韓國瑜，以及所有為韓國瑜辦造勢活動的人應該比照公布造勢經費來源，將每一筆細目跟台灣社會說清楚講明白。

黃國昌表示，他先前已經公開講了兩次，但是韓國瑜和在全台灣幫他辦造勢活動的人好像都充耳不聞，因此今天第三次公開要求，韓國瑜應該用同樣的標準來檢驗，請他跟那些幫他造勢的人交代清楚錢從哪裡來，每一筆細目就按照現在的規格來跟台灣社會說清楚講明白。

對於623凱道遊行經費來源遭到質疑，黃國昌不滿地說「我不曉得是哪些莫名奇妙的人質疑這場活動的錢從哪來」，講這種沒有良心的話，污辱的不是他和館長，是所有1320位贊助的朋友。他說，聽到這種莫名其妙的人提出質疑，很多人都「氣到快爆炸了」，甚至遺憾自己手腳不夠快來不及捐錢，不過對於已經習慣使用特定的個人大樁腳或金主來辦造勢活動的韓國瑜來說，可能「比較難以想像」。

黃國昌再次強調，不管怎麼樣，他今天是第三次要求韓國瑜用同樣的標準來檢驗，請他跟那些幫他辦造勢活動的人交代清楚錢從哪裡來，每一筆款項都應該按照現在的規格說清楚講明白。