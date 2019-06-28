外傳接任「農林董事長」　吳清源直球回應：8月1日就會知道

文／鏡週刊

三陽工業董事長吳清源傳將接任農林董事長，吳清源今（28日）在三陽股東會後受訪時解釋，「外界都在猜我會當董事長，但還沒有投票前都不算數，等到8月1日開完董事會就會知道。」他強調，「不管是市場派還是公司派，三方協商過程很愉快，最終都是希望公司能夠穩定下來，達到賺錢目的才是最重要的。」

「本來有市場派、公司派在競爭，但我們是最大的股東，作為穩定性的因素，掌握最重要關鍵得票數，提倡三方共治，共同協商下取得共識，相信未來不會再爭執了！」外界將接任農林董事長的吳清源直球回應外界疑慮。

至於是否像外傳將順利接任董事長，吳清源笑笑地回應，「大家都在猜我會當董事長，但還沒投票前都不算數，三方協商過程很愉快，目前看來變化應該不大 ，但會不會信守承諾也是個問題，還是有翻盤的時候。」

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持股11.91%、身為農林第一大股東的吳清源表示，農林就是以農業導向很單純的公司，應該不至於太複雜，不會有太多爭論的議題，大家都希望公司趕快穩定下來能夠賺錢，終結紛紛擾擾的情況，就像阿里巴巴創辦人馬雲提過，「開公司不賺錢是罪惡！」

談到為何入主農林？吳清源透露，「看準農林有龐大土地資產，能夠因應未來油車的碳權問題，像Toyota賣一台車要種一顆樹概念，其實好幾年前就交代同事去法拍市場找山坡地，以因應碳權所需。」

農林將於8月1日召開股東臨時會，當天也會召開董事會全面改選董事，將選出10席董事、3席獨立董事，一般董事中，公司派、市場派、三陽分別提名4席、4席、2席；至於3席獨董三方各提名一席，等於同額競選。



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