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長榮罷工結束關鍵日！「團協新方案」會員投票決定是否繼續罷工

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▲▼長榮罷工空服員開始投票。（圖／記者張榮恩攝）

▲長榮罷工空服員開始投票。（圖／記者張榮恩攝）

記者洪巧藍／整理報導

長榮空服員罷工進入第10天，昨（28）日在工會代表與長榮航空董事長會面後，帶回團體協商新方案，罷工案看似有望落幕，但是否接受結束罷工，需看會員投票結果而定。工會自28日晚間10時至今（29）日中午12時進行投票，預計14時公布投票結果。

桃園空服員職業工會昨（28）日宣布繳交護照數突破2300本，且持續有會員來到長榮南崁總部前加入罷工；另一方面，長榮空服本部28日則發出名為「回家專案」的內部信和罷工空服員喊話，若回覆簡訊有意願回家，完成取回三寶罷工可列無薪事假，長榮指出，已經收到近百空服員回覆回家意願，加上之前申請取回三寶的空服員，總計已有300多人有意願回來值勤。

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▲▼長榮罷工空服員開始投票。（圖／記者張榮恩攝）

▲長榮罷工空服員開始投票。（圖／記者張榮恩攝）

28日工會5名代表在勞動部的協調下於中午12時50分與長榮董事林寶水碰面，但並非是正式協商，而是勞資雙方「有溫度的聊聊」，在經歷約4小時會面商談，工會常務理事王美心指出，已經協調出一個方案，公司原本希望工會代表現場簽訂，「但我們堅持要把方案帶出來與會員溝通，並進行民主表決，決定是否接受；公司希望方案只能向會員佈達，因此請媒體給予一些空間，暫不接受採訪。」

▲▼長榮罷工。5名工會幹部已走出大樓，將對外說明協商結果。（圖／記者沈繼昌攝）

▲5名工會幹部已走出大樓，對外說明協商結果。（圖／記者沈繼昌攝）

勞資協調出的6項方案內容曝光：

雙方協調出一方案將由參與罷工之全體會員民主投票多數決同意後，另行簽訂團體協約，終止罷工行動。若不同意此0628方案，則繼續罷工，依照罷工守則第十一條規定每十天進行投票。

0628 公司方案如下：

1、參與罷工行動之會員給予不秋後算賬協議，並與桃園市空服員職業工會長榮分會簽訂和平協議。

2、飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回NTD300 ，越洋航線來回一趟NTD500。

3、BR198、BR108東京航線10月到3月共6個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。

4、每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃。

5、人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，佔1席陪審委員，具發言表決權，以及1名現役空服員陪同當事人。

6、給予空服員職業工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

▲▼長榮空服員罷工，勞資見面後0628公司方案。（圖／讀者提供）

▲長榮空服員罷工，勞資見面後0628公司方案。（圖／讀者提供）

勞動部政務次長劉士豪表示，5名空服員工會幹部28日與長榮航董事長林寶水碰面，主要是表達空服員心聲，一開始談論8大訴求以外的事情，之後在雙方有了互信基礎下，展開8大訴求的討論，已有看到許多具體內容呈現出來。

劉士豪指出，原先勞資雙方爭執不下的日支費或飛安獎金，資方釋出相當大的誠意，且調整幅度並不小，而禁搭便車與勞工董事也將不在討論範圍內，禁止秋後算帳也會訂在團體協約中，目前工會將與會員進行討論後，最快29日可望簽訂團體協約。

▲▼長榮罷工現場，工會理事激動落淚。（圖／記者張榮恩攝）

▲長榮罷工現場，工會理事激動落淚。（圖／記者張榮恩攝）

桃園空服員工會28日晚間8時召開說明會，強調資方放出29日中午可望結束罷工的說法並不正確，要戰、要和全由會員投票決定，倘若多數會員同意資方條件，將會結束罷工，最後結果視29日中午投票結果而定。

深夜10時投票前，代表人上台說明協商內容，有人情緒崩潰，心疼現場會員「能保證2300個人堅持原地一票都不能跑？」希望能保住工會，願尊重投票結果。台下大喊「罷到底」，隨後曾被迫幫老外擦屁股的空姐郭芷嫣，上台要空服員再給10天，「第一次協商而已就放棄？算什麼？我不懂有什麼好放棄的？」

投票結果將於29日14時公布。

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關鍵字：長榮罷工,長榮航空

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