罷工爆內鬨搶麥！長榮空姐怒嗆「帶風向」　工會幹部苦嘆：怎麼相信妳們？

記者許力方、張榮恩／桃園報導

長榮空服員罷工第9天，28日深夜10時正式進入投票階段，未料南崁現場氣氛哀傷，工會內部甚至一度爆發內鬨。幹部代表林昱嘉上台表示，公司開出的6方案其實比一開始好，「這叫小勝，不叫輸」，但大家都想要罷工、罷到底，卻在台上喊說要剃頭、絕食抗爭時「拼命說不要」，每次活動反彈都那麼大，「我怎麼相信你們」，未料隨即被要求遞換麥克風，換人發言。

投票前，林昱嘉代表工會幹部上台，談起上午前往長榮公司和董事長林寶水閉門會談內容，一看到方案也很生氣，「這什麼東西，爛！為什麼我們要接受？」但當下並未發表任何言論。她認為，罷工是民主行動，由所有會員決定，但她要說理性層面的事，雖然方案看起來非常不符合預期，但其實比一開始協商還好，「這叫小勝，不叫輸，我們還有妳們。」

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▲罷工爆內鬨！工會幹部苦嘆：無法相信妳們。（圖／記者張榮恩攝，下同）

▲長榮學姊在台下怒嗆幹部「帶風向」！下秒遞換麥克風。



▲幫美籍客人擦屁股的空姐郭芷嫣，上台要求再給10天「剃頭我做得到」。



林昱嘉說，方案一出來，當時有比較消極的空姐打電話來，希望能帶風向，結束罷工，但大家都想要罷工，想要罷到底，罷10天、20天，卻在郭芷嫣上台說要辦晚會、剃頭、絕食抗爭時，「妳們的反應是什麼？現場的人『拼命說不要』！」她反問，很想相信大家，「可是你們撐得下去嗎？」底下卻怒喊「開始投票了」、「投票」、「尊重大家的民主好不好？」

林昱嘉接著問，幹部推的活動願不願意配合？雖然現場喊出「會」，她仍不滿地追問，「那願意，為何昨晚推的靜態活動卻辦不出來？」一名空服員學姐嗆聲「那就是不對的決定，妳還不懂是不是？昨天有沒有跟妳講過？」認為工會幹部在台上帶風向，要求趕快開始投票。

「公司可能更強硬，讓妳等10天！」林昱嘉無奈地說，希望大家想清楚再去投票，她不是上台激勵繼續罷工，因為接下來的路會更難走。她說，自己是工會最理性、溫和的人，很珍惜幹部和參與的會員，但大家要想清楚，「收下這個（協商）沒有敗，就是小勝，之後的事可以之後談」。



林昱嘉苦勸空服員，大家認為有能力繼續罷10天、20天，「但活動那麼多，每次做出來反彈那麼大，我要怎麼相信妳們？」無力的放下麥克風，才講完，下一秒台上其他幹部隨即伸手要求交棒，林便遞出麥克風，換人講。

▼長榮罷工第9天，工會派代表和董事長林寶水協商。（圖／記者沈繼昌攝）



▼空服員開始正式進入投票階段。（圖／記者張榮恩攝）

