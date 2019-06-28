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「張君雅」新版！警沿街廣播找男童家人　阿公騎車狂追攔警車

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▲祖孫兩人相見緊緊擁抱，激動不己。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

祖孫兩人相見緊緊擁抱，激動不己。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣富里鄉1名2歲男童日前趁家人不注意，獨自一人溜出家門到附近的富里國小玩耍，被國小高年級學生機警的送至花蓮縣警察局玉里分局富里分駐所，請求警察哥哥及警察姐姐的協助。但因小男童言語無法完整表達，員警研判以小男童年紀及體力判斷，應該居住國小附近。兩人靈機一動，竟想到以巡邏車在於富里街上來回廣播放送訊息。不久，果然有一名長者騎車追著警車，聲稱走失男童是他的孫子。整個過程還真有點像里長伯廣播找張君雅小妹妹的廣告情節。

▲祖孫兩人相見緊緊擁抱，激動不己。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

男童祖父聽到廣播，騎車狂追要攔下警車。

富里分駐所警員謝秉宏、李玟儀擔服日前執行16-18時巡邏勤務，接獲值班通報分駐所內有一名走失男童，無法找到家人，謝、李兩員立即返所處理，並安撫小男童姓不安情緒，也嘗試詢問其姓名及住處。但因小男童僅2歲，言語無法完整表達，在陷入難題時，兩員研判以小男童年紀及體力是走不遠的，應該居住國小附近。兩人靈機一動，不約而同地想到以巡邏車揚聲器（廣播）於富里國小周遭及富里街上來回廣播，詢問附近居民有無男童走失。不久，一名長者騎車靠近警方，並聲稱走失男童為其孫子，後經兩員引導至所內確認，男童看見長者立刻大喊爺爺， 祖孫兩人立即上前緊緊擁抱，激動不己。

男童爺爺表示，當時在家中因忙於工作，也有特別囑咐孫子待在家中不要亂跑，沒想到一不注意，孫子便自行開門獨自外出不見蹤影，當下發現後，心急如焚的騎著機車四處找尋。也因為慌了，完全沒想到至分駐所報警協助，找尋期間聽見了巡邏車喊話器發出「誰家男童走失了」，便急急忙忙追著巡邏車。

▲祖孫兩人相見緊緊擁抱，激動不己。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

祖孫重逢開心與協助的員警合影。

警員表示，幸運的是男童走失時，附近車流量並不大，走失期間並未發生意外，謝、李兩員在所內也趁此機會教育男童的爺爺，要注意自己的孫子的動態，千萬不要再發生走失狀況。

玉里分局呼籲家有小孩的長輩，當孩子走失時應該教導以下做法：
1. 停下來站著，看／找爸媽，而不是亂跑。

2. 如果在商場內走失，向店內人員告知（通常會穿某些制服或戴
帽子，比較好認）。

3. 試著找請帶有小孩的其他父母幫忙撥打自己手環上或包包裡父母
預留的電話號碼。

4. 不要跟著其他人走，更不要離開購物中心／百貨公司。

預防走失，爸媽可以做的是：

1.隨身攜帶孩子的相片。

2.記住孩子今天的穿著。

3.利用防走失繩等相關用品。4.別讓他們在無人看顧的狀況下玩耍。

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