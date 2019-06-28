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指考台大身障考場41人　配合考生需求「墊磚頭提高桌子高度」

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▲▼ 大學指考123名身障生 台大配合需求「墊磚頭提高桌子高度」 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大因應使用輪椅考生，特別以磚塊墊高並加寬桌面的應試桌。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度大學指考將在7月1日至3日舉行，各考區開放試場提供考生以各該考區開始考試前一天下午 2 時至4時查看考場，根據統計，全國指考考生總人數約4萬9千人，特殊考生123人，其中三分之一、41人在台大博雅教學館三樓11間教室進行。台大教務長丁詩同表示，這次台大提供11間身障考場、22位監考老師，一樓還設有輪椅升降器材供身障者上下樓使用，身障生中以13為自閉症學生居多，其他為肢體障礙、學習障礙等。

丁詩同說明，為了因應不同考生需求，試場中也備有點字機、放大鏡、特殊考試桌子供考生使，其中有2間獨立考場，供一位視覺障礙生使用，因該考生要使用點字機考試，怕點字機聲音過大影響其他考生，因此獨立出一間給考生使用；另一間考場則提供給情緒障礙生使用，因該考生會不自覺發出聲音，甚至起立唱歌，為免干擾其他考生，因此提供單人試場。

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▲▼ 大學指考123名身障生 台大配合需求「墊磚頭提高桌子高度」 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大提供2間個人考場供身障生使用。（圖／記者崔至雲攝）

有一位考生因輪椅尺寸較大，需使用較大的桌子，但因台大較大的桌子無法符合考生輪椅需求，因此在4個桌腳下方墊磚頭，以提高桌面高度，該考生昨日已前往試場試過桌子，考生認為相當合適。

台大41位特殊考生障別包括自閉症、肢體障礙、學習障礙、妥瑞氏、視覺障礙、情緒障礙、亞斯伯格、強迫症、腦性麻痺、糖尿病、躁鬱症、注意力失調、焦慮症及憂鬱症等，其中25位考生則申請延長考試時間。

▲▼ 大學指考123名身障生 台大配合需求「墊磚頭提高桌子高度」 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大各大樓設有輪椅升降平台系統等無障礙設施。（圖／記者崔至雲攝）

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