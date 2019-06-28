【瑪法達談星】十二星座06.26~07.02運勢！獅子、巨蟹逆轉正成犀利之星

「巨蟹座之月」仍在前段，暑溽漸強，暑假開始，逐漸淡出連著兩週年度警訊超級風暴區的本週，隨著水星、火星先後轉進獅子座，將為這段巨蟹座之月帶來一股強烈的獅子座星象氛圍。兩者一善守、一好攻，謹慎與激進兩股勢力激盪，將為集體主流情緒帶來矛盾與衝擊，處於火花四射、擦槍走火的衝突邊緣。

值得密切注意是，年度的第一起日月食：「巨蟹座日全食」也將在本週登場。兩年來首次的日全食，這次歷時約4分半鐘，比上次還長。由於緊鄰星相吉兆，星象家一般將此次日食對大環境、對諸星帶來的大環境效應，趨於正向解讀。預期有助大環境的回穩安定。

重大星象事件落在：6月26日的水星轉進獅子座；6月27日的吉兆—「太陽╱天王星六合」；7月1日的戰星火星轉進獅子座；與7月2日的超級訊號—「巨蟹座日全食」。整體而言，是訊號偏正多驚喜，且大環境集體情緒出現較戲劇性轉變的矛盾期。

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財經方面，國內外各式衝突緊張拉高，且G20峰會開議的本週，星象顯示，「獅子座基調（投機貪婪）與「巨蟹座基調」（保守防禦）兩股氛圍勢力呈拉鋸交戰。大環境充滿豪賭機會與一夕翻轉的高度不確定性。投資人宜斟酌耐險屬性、量力而為。

就個別星座而言，走出「六月震撼」又逢「七月日食」的本週，所幸，此次日食效應就星象訊號解讀，不僅並非負面災訊，反而可能有若干預期之外的驚喜。諸星所受衝擊，也以正面居多。開心驚喜是主流，震驚痛苦反而是少數。其中，最得意的運勢冠軍王落在，本命宮迎來兩大吉星撐腰的獅子座。火力強大、戰術另類，過關斬將士氣如虹。

運勢第二的是，本月之星巨蟹座。正值年度發跡出運最強月分，又逢巨蟹座日食的運勢最旺高峰，氣勢旺上加旺，犀利之至；好運第三則為天蠍座，走出上週有個人年度天險之稱的高壓帶，可望鹹魚翻身，一躍而為職場贏家、明日之星。

星座排行 獅子座：鶴立雞群、如虎添翼、攻勢凌厲，氣勢最旺。 巨蟹座：先知灼見、獨占機先、一舉數得，收穫最多。 天蠍座：鴻圖大展、迎刃而解、互補互信，事業最佳。 水瓶座：相得益彰、薪火相傳、良緣天成，奧援最力。

愛情運：★★★☆

金錢運：★★★☆☆

事業運：★★★☆

★★★★★為滿分，☆為半顆星

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（06.26~07.02）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

財源滾滾，愛惜羽毛。招財指數再度向上攻堅的這段日子，正值年度人生財富增值力最強的關鍵期，有一波發財機會上門。不過，當下所做財富決策與行動，後續效應也將影響近半年之久。切記財不露白、不招搖過市，得失禍福往往在一念之間。事業星退行中且守護星將也在下週退行，重大協議宜在本週儘快定案。愛情是星系裡的恆星。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

慎謀遠慮，來日方長。正值年度事業起落關鍵、風勢由逆轉正的這段期間，將有一波魚躍龍門、大展長才的發跡機緣。只是過程卻也不無凶險地雷、小人暗算。沉得住氣、扛得起重，一路自我鞭策、自律奮進，才能順利實現目標。過程中將遭遇若干臨時變局，驚喜扼腕皆有，所幸不論得意失意，始終有好友相挺。財旺。愛情是待解壓縮的方程式。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

即時春雨，功不唐捐。好運及時降臨的這段日子，平淡的生活喜得吉星加持，偶有亮點，增添若干樂事。事業盡守崗位、熟能生巧，能把平凡單調的工作弄得有聲有色、獨具匠心，敬業態度與工作效率頗值稱道。近期有合作案或較大訂單上門，也利求職、轉業、簽約或婚定。財運看好，健康是最物超所值的投資。愛情是季節裡的收成。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（06.26~07.02）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

閃電奇襲，一箭雙鵰。挾持「本月之星」氣勢，運勢持續衝高的這段日子，正值巨蟹座日食效應發威，坐擁天時地利人和等綜合優勢，奇謀逆襲、出師奏捷，以挑戰者姿態一舉擠下衛冕者。事業力挽狂瀾、舍我其誰，在危急時刻願意挺身承擔、收拾殘局，頗有一夫當關、萬夫莫敵的氣概。老天眷顧，的確也將在若干戰役發動突擊小試身手，進而扭轉頹勢、建立汗馬功勞。有領軍操盤或自立門戶的領頭羊架勢，可望在若干交戰取得上風，站上寶座。理財眼光與機運皆屬幸運。愛情是結束也是開始。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

興業大展，萬里晴空。水星、戰星相繼轉進事業宮的這段日子，突破上的超級星象雷擊，運勢觸底反彈，轉進年度事業最佳攻擊點，權勢地位、勝利榮耀近在眼前，打擊挫折、牽掛憂慮一掃而空。事業更上層樓，未來藍圖逐步實踐中，合作關係也進入截長補短的優質期。驛馬星動，利遊學、差旅、深造。正偏財皆旺。愛情是一種信任的飛翔。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

光芒四射，名實相符。「風光指數」驟漲的這段日子，可望因某事件一夕爆紅，成為眾人津津樂道的熱門人物。儘管守護星退行中，預定的若干進度或計畫出現意外插曲，要有延誤、暫緩、變卦、修正或叫停等心理準備。事業專注工作、稱職敬業，有職場阿信的生產力，偶而還有亮點。投資儲蓄有方，捨得犒賞自己。愛情是繁花盛開的林園。

牡羊座、獅子座、射手座，本週（06.26~07.02）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

躊躇滿志，得其所哉。確立某歸屬感或群聚認同的這段期間，順勢找回發揮實力的手感，可望在人生舞台釋放光芒，寫下一頁輝煌，情緒陰霾一掃而空。事業享高人氣與高聚焦度，紮實基本功加上好EQ、好能力，將享有驚豔全場的風光時刻。情感、金錢、家庭、工作或人際關係無不滿意。投資精明，懂得以小搏大。愛情是繽紛的音符。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

喜從天降，來勢洶洶。水星、戰星連袂進駐本命宮，且吉兆接踵而來的這段期間，機敏、積極與驚喜是三大關鍵字。巧實力與戰鬥力雙雙升級，儘管一路並非風平浪靜，但卻都能兵來將擋、水來土掩，消弭危機於無形，甚至化阻力為助力，從而建立戰功、因禍得福。事業經營捨蠻力而用機智，談笑用兵、出奇制勝，能以尖端武器或非典型戰略取得上風。某過往禁忌、恩怨或久無進展的僵局解套有望。事業守株待兔、以逸待勞已久，出列攤牌、表明立場時機已近。財力充裕。愛情是冬眠的蒲公英。

♐射手座（11月22日至12月21日）

雲破天開，事不宜遲。事業星與戰星相繼轉進事業宮的這段日子，職場、學業或仕途晉階機會之門開啟，若干攸關個人長程發展的有利計畫可望具體成形。演講、進修或參訪、旅行等邀約增，專業版圖與企圖加速國際化或跨業融合，先苦後甘，壓力與回收成正比。利考照。宜在下週事業星退行前加快行動。偏財進帳。愛情是永晝與永夜的時區。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（06.26~07.02）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

速戰速決，軍心大定。成功掌握做事節奏的這段日子，即知即行、劍及履及，速度與魄力雙管齊下，危機或瑣事的處理能力轉強。事業經營主線、副線相輔相成， 即將加入某團體，有建立班底或帶槍投靠的新開始。人際溝通、協調應變或業外專長有機會小露功力。時機重於一切，切記打鐵趁熱。財神眷顧，收入增。愛情是一紙開放的問卷。

♍處女座（8月23日至9月22日）

齊心協力，吾道不孤。人氣可用的這段期間，共同信念是最大的強力膠。走出上週運勢危機，某受損信賴關係逐步回溫中，若干陳年舊疾、未兌支票或待清戰場，終於有空面對、處理與放下。鐵腕執行「斷捨離」政策，可望汰舊換新、刪減無用，釋放空間、迎接好運。合作宜儘早。集體智慧有滾雪球效應。財運中上。愛情是天天天藍。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

笑泯恩仇，以和為貴。合作默契攸關大局成敗的這段期間，目的重於一切，妥協折衷往往是必要之惡。有身涉險境、與難纏對手或先前宿敵共事的尷尬場景，事業正值轉型，改革包袱沉重、千頭萬緒，所幸一切都在掌控中。幕後參與機要、運籌帷幄表現出色，雖有為人作嫁之嘆，卻是組織不可或缺的核心。意外破費增。愛情是一種幸福滿溢。