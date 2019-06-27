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現在流行姊的時代！在過去來說，大部分人喜歡懵懂無知且無辜又傻里傻氣的小女生，如今已經不同了，聰明女反而更讓人喜歡，不少女生智商高、情商也相對高，《星座宝宝》就整理出聰明到讓男人會害怕的星座女生前五名，看看妳或你的女友進榜沒。

▲懂得裝傻！聰明到讓男人會怕的星座TOP5，你的一舉一動都看透。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

第五名：巨蟹座

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給人顧家、乖巧的好印象，和巨蟹女相處起來常會有種貼心的感受，久了可能會讓男友太依賴！所以男人同時也要記得付出真心，不要太妥協接受巨蟹女所給的，否則她會認為"你是不是沒這麼愛她？" 不過如果巨蟹座展現忽冷忽熱的態度時，就要注意了，沒錯！她正在測試你。

第四名：水瓶座

水瓶女的心思變化多端，塑造出冰山的外表，讓男人摸不透她的心思，偶爾會突然製造驚喜，偶爾又冷淡對待，是個不太黏人的星座之一，但也不喜歡讓她猜測的男人。遇到聰明的水瓶女時，男人小心喔，因為你要玩的把戲她或許都知道，只是配合不搓破而已。

第三名：處女座

男人特別喜歡溫柔且善良的處女座，因為乖巧所以不會做讓另一半擔心的事，不過男人和她相處時，一定要知道處女座的女生多愛逞強，可以適當的講些好話逗她開心。對於處女座的女生來說，他們很會觀察，而且非常敏銳，所以另一半有很多事情根本就瞞不過她！

第二名：天蠍座

天蠍女的魅力男女通吃，果斷有主見對他人來說特別加分，表示一點都不囉嗦。正因為太有魅力，另一半常會為了小事而吃醋，只是要當天蠍女的男人就得接受這一切。加上天蠍女的直覺很準，常常一個眼神、動作就可以感受到對方心理正想些甚麼，所以男人千萬別騙你的天蠍座女友阿！

第一名：雙子座

交際手腕很強的雙子座，是團體中的亮眼領導者，一開始男人就會被這樣的魅力所吸引，但交往後會讓男人很頭痛。因為雙子女不會為了男人放棄自己美好的生活，所以要當她的另一半，需要多承受，心臟得硬一點了。