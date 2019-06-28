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「我為妳跳支舞吧！」暖男陪產大跳民族舞　讓妻子分娩笑到流淚

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▲準爸爸產房跳舞緩解妻子疼痛。（圖／翻攝時間視頻）

▲準爸爸產房跳舞緩解妻子疼痛。（圖／翻攝微博時間視頻，下同。）

大陸中心／綜合報導

海南省海口市的現代婦嬰醫院27日凌晨迎來新生命，一位王姓準爸爸為了幫忙分擔妻子分娩的痛苦，於是在產房大跳民族舞，進而轉移妻子的注意力，突如其來的舞蹈讓妻子一邊痛著一邊笑出眼淚，而產房裡的醫護人員也貼心拍下這暖心的一幕。影片被上傳到網路上後，引起大批網友熱議，紛紛留言表示「這年頭，沒才藝還真不敢當爸。」

▲準爸爸產房跳舞緩解妻子疼痛。（圖／翻攝時間視頻）

▲準爸爸進入產房全程陪產。

據《南國都市報》報導，6月26日晚上，任小姐腹部感到不規律陣痛，痛感明顯且宮縮也有別以往的強烈，她和老公意識到這是分娩的徵兆，立即前往醫院。在27日凌晨3點，即將為人母的任小姐進入產房待產，同時王男也進入到產房陪產，並穿上陪產服給予妻子鼓勵和支持。

隨著子宮收縮越來越密集，所帶來的疼痛令妻子不停地流汗，身體也因為疼痛而蜷縮起來。王男看著妻子慘白的臉色既著急又心疼，馬上和醫生表示，希望能幫妻子打無痛分娩針，而在進行了分娩鎮痛後，妻子的疼痛很快得到緩解。

▲準爸爸產房跳舞緩解妻子疼痛。（圖／翻攝時間視頻）

▲▼王男跳舞也深深感動了在場的醫護人員。

▲準爸爸產房跳舞緩解妻子疼痛。（圖／翻攝時間視頻）

這時，曾學習舞蹈專業的王男突然向妻子提出，「老婆，我為妳跳支舞吧！保證妳看完之後就不那麼痛了！」語音未落，他隨著響起的音樂開始了一段精彩的民族舞蹈。而躺在床上的妻子看著為自己賣力演出的丈夫，忍不住笑出聲，這一幕更深深感動了在場的醫護人員。最後在27日早上6點半，順利生下一名健康的男嬰。

醫院的工作人員表示，因為王男的妻子是高齡初產，所以老公才會格外緊張並全程陪產。跳舞影片上傳到網路上後，網友紛紛表示「這年頭，沒才藝還真不敢當爸」、「媽呀，這也太幸福了」、「嫁對了」、「太有愛了吧」、「新手爸爸跳得真好」、「別人家的老公總是不會讓我失望」。

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關鍵字：產房,跳舞,分娩,海南,現代婦嬰醫院,民族舞

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