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社會 社會焦點 保障人權

合夥德州撲克下場慘輸還賴帳　他遭鐵椅爆頭丟包命喪急診室

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▲▼ 警方訊後將4人依殺人罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲石姓男子等人為賭場糾紛打死張姓合夥人載丟包醫院。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北石姓、蕭姓和張姓男子合夥經營賭場，在2018年間，石、蕭為賭債等問題，痛毆擔任賭場主管的張姓男子一頓後，張男雙拳難敵4手，加上氣喘病發作，倒地奄奄一息之際，石、蕭竟開車把張男載到醫院急診室外丟包，張男急救無效喪命。台北地院25日依傷害致死等罪，判石、蕭各有期徒刑9年；另名林姓合夥人則僅被依賭博罪判刑。可上訴。

檢警追查，本案被告和被害人共同經營台北市忠孝東路五段1處德州撲克賭場， 2018年10月29日，蕭姓男子不滿死者張姓男子自己也下場賭錢，輸了賴帳，還反咬蕭男A錢。

▲▼ 警方訊後將4人依殺人罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張姓被害人在賭場電梯留下最後身影。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

蕭、張2人一言不和打了起來，石男上前勸架也被打，因此拿起鐵製椅子加入混戰，張男雙拳難敵4手，沒多久突然呼吸不順，掙扎著說要吃氣喘藥，之後倒地失去呼吸。石男、蕭男趕緊將張男塞進轎車後車廂，開車送到慶生醫院。

但因慶生醫院已經轉型為醫美診所，拒絕收治急診，石男等人就近轉送馬偕醫院，把張男丟在急診室大門後揚長而去，馬偕醫護人員見狀上前急救無效，宣告不治死亡。石男等人辯稱，不知張男有氣喘病，還說把人送醫時，仍有心跳，台北地院25日傷害致死罪判石、蕭個徒刑9年；另外原本被認為是幫忙開車的另名賭場合夥人林姓男子，則僅因賭博罪，和石、蕭各被判2月到6月不等徒刑，賭博罪部分可易科罰金。

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關鍵字：賭場,賭金,圍毆,慶生醫院,馬偕醫院,丟包,氣喘,傷害致死

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