姪女生日訂粉色城堡蛋糕...到貨傻眼！　「三根OO」造型超母湯

國際中心/綜合報導

奈及利亞網友Ruth Abokoku因為姪女生日,特地訂了公主城堡蛋糕,沒想到23日當天送來的蛋糕卻讓她超崩潰,原本DM上是精美的粉色城堡外型,送來的實物除了醜以外,外觀還十分「限制級」,讓她忍不住PO網痛罵「送來一個垃圾」,讓看過網友全笑翻,但也有人指責「這是盜圖」。

This is just rubbish. I ordered cake for my niece and the cake lady brought this. What rubbish na pic.twitter.com/FWzoUfTUJw