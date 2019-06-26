室友帶女友回房啪！他堅持不退「自拍3人行」　網笑：魯魯反擊了

▲奈及利亞網友不爽自己單身時，室友竟帶著女友回家激情啪，因此拒絕離開床，還自拍PO網讓網友們全笑翻。（圖／翻攝自推特／@yankohBoy ）



國際中心／綜合報導

奈及利亞網友@yankohBoy 近日PO出一張照片讓網友全笑翻，照片中的他一臉厭世地躺在床上自拍，不過仔細一看，背後大床則是躺著激情擁吻的男女，原來@yankohBoy再也無法忍受室友常帶著女友回家秀恩愛，打算拒不離開，要和這對甜蜜愛侶「在一起」一整晚，這個舉動也讓網友笑稱是「魯魯的反擊」。

奈及利亞網友@yankohBoy於23日PO文寫「我今天拒絕去任何地方，讓我們一起死在這」，並附上兩張在床上的自拍，瞬間引發話題。只見穿著白衣、一臉厭世斜躺著自拍的@yankohBoy身後，便是他激情難耐的室友，正抱著穿著紅衣的女友擁吻著。

▲@yankohBoy一臉厭世。（圖／翻攝自推特／@yankohBoy ）



PO文曝光後短短幾天便有1.3萬人按讚，4千多人轉推，還有2千多則留言。網友噴笑回覆，「室友應該給錢讓你去外面看球賽」、「等等，這個女生的背影好眼熟」、「拒絕婚前性行為哈哈哈」、「作為兄弟，不應該讓他和別人共享臥室」、「老實說你們3個是什麼關係」、「魯魯的反擊」、「謝謝你拯救了另一個年輕人做錯事哈哈哈」。

▲25日時，他又準備來打擾室友的兩人世界。（圖／翻攝自推特／@yankohBoy ）



後來@yankohBoy似乎是對此上癮，25日時又在室友房門口自拍，附文「我要在這裡打擊你們，把你女友藏好，因為我已經魯到厭世了」。此舉又引來許多網友表示，「當你室友真慘」、「如果我是你室友，難保不會揍你」。