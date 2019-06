室友帶女友回房啪！他堅持不退「自拍3人行」　網笑：魯魯反擊了

▲奈及利亞網友不爽自己單身時,室友竟帶著女友回家激情啪,因此拒絕離開床,還自拍PO網讓網友們全笑翻。(圖/翻攝自推特/@yankohBoy )



國際中心/綜合報導

奈及利亞網友@yankohBoy 近日PO出一張照片讓網友全笑翻,照片中的他一臉厭世地躺在床上自拍,不過仔細一看,背後大床則是躺著激情擁吻的男女,原來@yankohBoy再也無法忍受室友常帶著女友回家秀恩愛,打算拒不離開,要和這對甜蜜愛侶「在一起」一整晚,這個舉動也讓網友笑稱是「魯魯的反擊」。

奈及利亞網友@yankohBoy於23日PO文寫「我今天拒絕去任何地方,讓我們一起死在這」,並附上兩張在床上的自拍,瞬間引發話題。只見穿著白衣、一臉厭世斜躺著自拍的@yankohBoy身後,便是他激情難耐的室友,正抱著穿著紅衣的女友擁吻著。

▲@yankohBoy一臉厭世。(圖/翻攝自推特/@yankohBoy )



PO文曝光後短短幾天便有1.3萬人按讚,4千多人轉推,還有2千多則留言。網友噴笑回覆,「室友應該給錢讓你去外面看球賽」、「等等,這個女生的背影好眼熟」、「拒絕婚前性行為哈哈哈」、「作為兄弟,不應該讓他和別人共享臥室」、「老實說你們3個是什麼關係」、「魯魯的反擊」、「謝謝你拯救了另一個年輕人做錯事哈哈哈」。

▲25日時,他又準備來打擾室友的兩人世界。(圖/翻攝自推特/@yankohBoy )



後來@yankohBoy似乎是對此上癮,25日時又在室友房門口自拍,附文「我要在這裡打擊你們,把你女友藏好,因為我已經魯到厭世了」。此舉又引來許多網友表示,「當你室友真慘」、「如果我是你室友,難保不會揍你」。

I refuse to go anywhere today



We die here