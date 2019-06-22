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影／分屍少女煮「人肉湯」！焦黑肉塊賣到剩半鍋…他收錢默看居民喝下肚

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記者鄒鎮宇／綜合報導

奈及利亞卡拉巴爾市近日發生一起恐怖殺人事件，一名少年夥同友人將一名女子殺害，將其分屍後煮成湯沿街販售，讓當地不少民眾、遊客將「人肉湯」喝下肚。案件遭揭發後，少年也被當地居民圍毆，藉此逼問出女子剩下的遺體在哪。

▲▼分屍少女煮「人肉湯」！焦黑肉塊賣到剩半鍋…他收錢默看居民喝下肚。（圖／翻攝自Tunde Ednut IG）

▲少年把少女分屍後煮湯販售。（圖／翻攝自Tunde Ednut IG）

奈及利亞歌手埃德納特（Tunde Ednut）日前在IG分享數段影片，表示一名男子與幾名友人將一名少女殺死，利用對方的遺體做成胡椒湯，並用頭頂著一鍋人肉湯到處販售，讓當地不少的民眾喝下。

▲▼分屍少女煮「人肉湯」！焦黑肉塊賣到剩半鍋…他收錢默看居民喝下肚。（圖／翻攝自Tunde Ednut IG）

▲當地居民氣得圍毆該名少年。（圖／翻攝自Tunde Ednut IG）

惡行曝光後，許多民眾將少年圍著，並拿手機拍攝對方的臉、鍋內賣到一半的肉塊，還有人氣不過，拿著木棍、樹枝等物品痛毆少年；另外，他們也不斷逼問少年，希望可以知道此案後面是否有同夥及犯罪集團，更想知道少女的頭顱及其他遺體在哪。

許多網友看完後，紛紛氣憤的在底下留言表示，「真的太恐怖了」、「怎麼會有人做出這種事」、「這就是為什麼我不吃那些來路不明的肉」、「應該要殺掉他」、「希望沒有人喝過那湯」。

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關鍵字：奈及利亞,人肉湯,艾德納特,Tunde Ednut

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