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土豪遇塞車！不想呆等...一通電話叫來直升機「飛」走

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▲▼ 土豪叫直升機。（圖／翻攝自IG／deyemitheactor）

▲土豪不想等塞車，直接呼叫直升機。（圖／翻攝自IG／deyemitheactor）

國際中心／綜合報導

好野人的思維就是不一樣！奈及利亞一名土豪日前在公路上遇到塞車，沒想到他的解決辦法竟是打電話叫直升機來把他載走，這讓同樣也在塞車的駕駛們見了相當傻眼及羨慕，紛紛拿起手機錄影，影片曝光後也引發大批網友熱議。

據PM NEWS報導，這部影片是民眾在23日於拉各斯 - 貝寧快速道路（Lagos-Benin）上所拍攝，當天因為該路道剛好遇到塞車，且一塞就是塞了2小時左右。當大家只能坐在車裡乾等時，一架直升機出現，只見一名土豪直接從車內走下來上了直升機，原來是土豪看到車陣動彈不得，於是當場用電話叫了一架直升機來，直接「用飛的」把他載走。

▲▼ 土豪叫直升機。（圖／翻攝自IG／deyemitheactor）

▲不少民眾下車拿起手機錄影。（圖／翻攝自IG／deyemitheactor）

▲▼ 0

▲直升機接了土豪後直接飛走。（圖／翻攝自IG／deyemitheactor）

這個「稀奇」的一幕讓現場駕駛完全不可置信，於是不少人拿起手機拍攝，現場也傳出許多驚呼聲。不過，這起事件也引起了奈及利亞飛安委員會（NCAA）的注意，當局表示，由於這架直升機尚未經過申請，就直接降落在非直升機跑道的快速道路上是非常危險的行為，將對這起事件進行調查。委員會也補充，會將調查結果公布，以便給大眾一個交代。

這部影片曝光後，引發網友議論，不少人紛紛羨慕了起來，留言表示「錢真的是萬能的...」、「真的激起我努力上班賺錢的動力」、「有錢就是任性」、「有錢人真的不一樣啊...」、「花錢買時間！」然而，也有網友認為這種行為相當傲慢且無理，並留言「難道有錢人都不用顧慮到別人安全問題？」

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關鍵字：奈及利亞,直升機,土豪

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