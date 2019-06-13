社區有「喪屍」小朋友怕出門　台東警逮毒蟲送辦

▲李男疑似吸毒後神智不清，鬼吼鬼叫宛如電影中喪屍。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

日前台東警察分局豐里派出所接獲民眾報案稱，社區深夜經常有男子在社區內閒晃有時還會大聲嘶吼，宛如電影中「喪屍」，豐里派出所經調查終於掌握列管李姓毒品人口可能就是居民傳言中的喪屍，經向台東地方法院聲請搜索票前往住處搜索，查獲安非他命1.28公克及殘渣袋6包，全案警方偵訊後將李嫌依違反毒品危害條例移送法辦。

警方調查李男多次因毒品案件進出監所仍不知悔改，且行徑更加誇張，經常深夜吸食毒品後神智不清四處閒晃，有時鬼吼鬼叫，搞得周邊住戶困擾不已，小朋友還以為是電影中喪屍，嚇得不敢出門。

豐里派出所所長顏敬庭在蒐集相關事證後，於6月5日16時許持台東地方法院聲請搜索票前往李嫌未於豐榮路住處實施搜索，當場在客廳桌上、垃圾桶及房間內查獲安非他命及吸食後的殘渣袋。

台東警分局表示全力查緝毒品，並配合「安居緝毒」專案工作，積極從藥腳向上溯源外，且與村里、鄰長及社區、機關等全面建立反毒「友善通報網」，以警民合作方式有效遏止犯罪。同時，也呼籲社會各界，大家一起向毒品宣戰，勇於檢舉毒品不法分子，大家共同維護家園良好治安。