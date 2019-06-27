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直擊LINE東京年度大會　聚焦金融科技與人工智慧

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▲LINE FRIENDS原宿旗艦店。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE FRIENDS原宿旗艦店。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／東京報導

一年一度的「LINE CONFERENCE 2019」今（27）日將在台灣時間12點登場，地點選在日本千葉縣的舞濱圓形劇場，今年預計將聚焦在金融科技（FinTech）與人工智慧（AI）的規劃發展，而《ETtoday新聞雲》記者將會在年度大會現場，帶來第一手的直擊報導。

LINE每年都會舉辦營運策略年會，並在會中發表即將在日本推出的最新功能服務，對於台灣民眾來說則是具有指標性意義，像是去年東京大會發表的LINE Travel，隨即台灣就在下半年推出，還有近日LINE在台灣出現的Smart Channel功能，同樣也是在去年大會提出的內容。

▲LINE FRIENDS原宿旗艦店。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE FRIENDS原宿旗艦店。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE在台灣已經擁有超過2100萬的月活躍用戶，為了「拉近你我的距離」，每年不斷推出新的功能服務，從各個面向緊密串連到用戶生活，目標就是為了逐步落實全方位「智慧入口」願景，因此除了廣告、新聞等核心事業，今年預計將聚焦金融科技（FinTech）與人工智慧（AI）的戰略發展。

此外，日前LINE Pay宣布與全球數位支付科技領導者Visa達成策略聯盟，未來將會在全球數位支付、轉帳平台及區塊鏈等面向，提供數百萬位用戶創新體驗，其中包括用戶日常支付、 商戶應用方案、金融科技服務、專屬行銷活動，推估今年東京大會將會發表具體方案內容。

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關鍵字：LINE,LINE Conference 2019,東京

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