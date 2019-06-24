小三傳親密照嗆「妳老公跟我睡」　正宮反擊獲賠40萬

▲一名已婚的王姓男子搞外遇，2人衣衫不整被妻子當場抓姦。（示意圖／librestock）

地方中心／高雄報導

高雄一名已婚的王姓男子與林姓女子搞外遇，2人衣衫不整躺在床上同時被王男母親及王妻抓姦，且林女還以語音留言嗆王妻：「我都睡在他旁邊，該做的我們都做了。」王妻憤而提告侵害配偶法益求償100萬，未料林女竟辯稱不知道王男已婚；但高雄地院不採信她的說詞，判2人連帶賠償40萬元。可上訴。

判決指出，林女和已婚的王男交往，2018年3月林女曾打電話給王妻嗆聲：「妳老公從頭到尾都沒有跟我分手啦！」、「不要離（婚）啊！我也無所謂」、「不然妳來告我啦！妳老公跟我睡在一起啦！」、「該做的都做過了」等語；同年8月，王妻在婆婆家又當場抓姦2人共處一室。

王妻還提到，林女用LINE傳和丈夫的親密照給她，竟說「我很愛他，早就和好了，昨天我抱著他哭，妳故意讓我吃醋，他說根本不會碰妳，妳跑去挑逗他，求偶哦！」王妻氣得怒對2人提告並求償100萬元。

經法院審理，林女指稱王男身分證配偶欄為空白，不知道他已婚，2人也僅是朋友關係並未逾矩，而電話裡嗆王妻則辯稱自己情緒失控，所言非事實。但法官認為2人交往4年多，加上林女傳訊的內容，認為她所言不實不採信，判2人應連帶賠償40萬元。可上訴。

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