LINE祭90萬總獎金廣發英雄帖！　聯手NAVER舉辦「人工智慧黑客松」

▲LINE聯手NAVER舉辦「人工智慧黑客松」。（圖／翻攝LINE官網）



記者姚惠茹／綜合報導

LINE官方今（26）日宣布，首次與南韓市占第一的搜尋引擎NAVER，聯手舉辦以「人工智慧」為主題的跨國黑客松「AI RUSH 2019」，總獎金3萬美元（約新台幣90萬元），廣邀全球AI技術好手來參加，主要的目的就是為了活絡AI社群並促進技術發展。

LINE表示，AI領域為重要戰略事業，這次與南韓最大搜尋引擎NAVER，針對全球開發者舉辦技術競賽「AI Rush 2019」，借助NAVER在日文與韓文上擁有精湛自然語言處理技術，LINE與NAVER希望透過共同舉辦「AI RUSH 2019」，廣邀對AI具備優異技術的開發者社群。

「AI RUSH 2019」是以AI相關技術為主題的開發競賽，總獎金3萬美元（約新台幣90萬元），只要對AI相關技術感興趣，不限國籍皆可報名，並可以個人或3名以內的成員組隊挑戰，主辦單位將在7月29日至8月8日期間進行線上初選，排名前30名的隊伍將可繼續參加8月14日至8月26日的線上決選，通過以上挑戰的高手，全隊將可受邀於8月27日至8月29日在韓國春川參加現場黑客松總決賽。

▲LINE「AI RUSH 2019」開跑。（圖／LINE提供）



其實LINE從2017年發表雲端AI技術平台「Clova」後，陸續推出多款搭載Clova的智慧音箱等產品，像是「Clova WAVE」、「Clova Friends」、「Clova Friends mini」以及「Clova Desk」等，像這樣的人工智慧助理可以讓用戶的生活更為便利。

LINE正持續開發與優化Clova的技術，包括人類聲音的語音辨識（Speech Recognition）、了解發話意圖的自然語言辨識（NLU, Natural Language Understanding），以及自然語音合成（Natural Speech Synthesis）等各種AI相關技術，讓搭載Clova的產品擁有最佳的品質。



此外，LINE在2018年推出「Clova 擴充套件」開放平台，鼓勵外部企業或開發者自行開發、擴充搭載Clova的功能，以滿足用戶多樣的需求，並在2018年底，宣布將發展B2B業務，開放外部開發者與企業使用LINE的AI技術，目前正在進行相關準備，預計在2019年夏季推出。

「AI RUSH 2019」活動辦法

►報名期間：即日起至2019年7月22日

►線上初選：2019年7月29日至2019年8月8日

►線上初選結果公佈：2019年8月8日

►線上決選：2019年8月14日至2019年8月26日

►現場總決賽：2019年8月27日至2019年8月29日

►正式競賽決賽會場：NAVER Connect One（位於南韓江原道春川市）