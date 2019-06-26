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Line推「Smart Channel」功能　個人化推播生活訊息

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▲▼Line推「Smart Channel」，將依用戶偏好推播生活訊息。（圖／翻攝Line官方部落格）

▲Line推「Smart Channel」，將依用戶偏好推播生活訊息。（圖／翻攝Line官方部落格）

科技中心／綜合報導

「訊息推播」相信大家都不陌生，但過去這類訊息通常都是大眾化的，並不會特別針對個人去量身打造。國人最常用的通訊軟體Line近期就推出了全新的「Smart Channel」（個人化訊息推播）功能，將會針對用戶的偏好，來推播個人化的內容。

Smart Channel的顯示位置位於聊天室列表的正上方，主要是希望能透過這個區塊來針對用戶的偏好，來推播個人化的內容。在內容方面，Line表示，過去這個區域100%都是投放廣告，但未來廣告比例將會減少，推播內容將朝多樣化發展，預計未來將朝新聞推薦、天氣、星座與貼圖等4大面向努力。

這項功能已於25日正式上線，Line表示，若是先前就有看到相關功能的用戶，代表剛好是被系統抽樣選中測試投放的用戶。而對於測試期間有用戶反應投放的廣告比例好像過高，Line指出，這是因為新聞、星座等個人化內容，需要多一點準備時間，因此在測試期間還來不及加入推播的行列，現在將不會再有此問題。

至於要如何讓Line推播正確的星座運勢以及天氣資訊，用戶可以在設定中重新設定自己的生日，這樣Line就能推播正確的星座運勢；而天氣資訊方面，用戶可在LINE TODAY中的「今日頭條」找到天氣概況，並點選右方的小符號，就能對所在位置進行校正，天氣資訊的推播也將更準確。

Line表示，「Smart Channel」是透過大數據技術，讓系統認識用戶的偏好，系統再到各種內容的池子中，挑選用戶可能有興趣看到的內容。但目前由於剛起步，系統的機器學習還需要一點時間，因此現在的推播通知可能並不是用戶感興趣的。若是用戶不希望針對個人偏好來顯示內容，也可以進入設定將偏好追縱關閉。

▼若是用戶不希望針對個人偏好來顯示內容，也可以進入設定將偏好追縱關閉。（圖／翻攝Line官方部落格）

▲▼Line推「Smart Channel」，將依用戶偏好推播生活訊息。（圖／翻攝Line官方部落格）

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關鍵字：Line,Smart Channel,個人化推播,大數據

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