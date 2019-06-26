臉書一頁式詐騙夯！　資安公司供LINE防詐機器人防堵

▲刑事局26日提出臉書一頁式賣場詐騙預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局26日對臉書一頁式廣告提出詐騙預警，警方表示， 詐騙集團看準此種便捷快速的網路消費行為，於各拍賣平臺、社群軟體購買廣告版面，並截取正版廠商圖片或新聞報導圖片，以低價促銷，消費者收貨付款後卻發現商品與廣告不符或有明顯瑕疵，品質低劣，要求退貨時卻遭到封鎖求助無門。

警方分析這類「一頁式廣告」具有下列多項特徵，希望民眾能注意避免上當：

一、網頁上沒有公司地址、客服電話(或沒人接聽)、只留下電子信箱或通訊軟體帳號。

二、售價明顯低於市場行情。

三、常以限時或倒數方式吸引民眾。

四、號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等，底下留言都是正評，沒有負評。

五、只能用貨到付款或信用卡刷卡、網頁常出現簡體字或大陸用語，如直郵、郵費、支持等，且網頁大多粗糙不精美。

警方呼籲：民眾經購買後，發現商品不符時，儘速向負責運送宅配業者反映，同時可撥打配送單上寄件人電話辦理退貨；若配送單無寄件人，先詢問送貨的宅配業者，告知要辦理退貨，請宅配業者給予寄件人電話聯絡方式辦理退款。

▲刑事局今天26日提出臉書一頁式賣場詐騙預警。（圖／記者張君豪翻攝）

165反詐騙諮詢專線提醒民眾，詐騙集團透過社群網路販售劣質商品，建議民眾切勿透過社群軟體私下購物，警方建議民眾下載「防詐達人」LINE@，協助辨別購物網址是否為詐騙頁面，或直接撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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