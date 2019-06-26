商圈沒落未解　北市公佈民調挨轟：擦脂抹粉帶風向

▲東區商圈。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

北市研考會26日發布新聞稿表示，針對4月進行網路購物、商圈消費行為民意調查，八成三的台北市受訪者，和五成九的新北受訪者，在過去一年曾經去過台北市各商圈。對此，北市議員批評，民調是擦脂抹粉帶風向。

研考會表示，有五成八的台北市受訪者，和五成二的新北市受訪者有網路購物習慣，網路購物迅速興起，已成為主要的購物行為之一，但逛商圈仍是比較多的，金額則是商圈和網路大致相當。

研考會指出，台北市受訪者有五成七網路購物習慣，二成九是每個月至少購物1次以上，平均購物金額約為2,298元，另外，有三成六受訪者曾經在實體店面體驗商品，然後在網路上購買，顯示網路購物確實影響實體店面的消費模式。

在商圈議題方面，研考會表示，八成三台北市受訪者過去一年有去過台北市各商圈，其中有六成三每個月至少去過一次，平均每月消費金額為2,497元；五成九新北市受訪者過去1年有去過台北市各商圈，其中有四成八每個月至少去過一次，平均每月消費金額為1,904元。

就商圈輔導而言，台北市、新北市受訪者皆有五成三以上，認為政府有必要對商圈進行輔導，應優先輔導項目比例最高者皆為環境衛生及食安問題，其次為交通規劃和停車空間，人行環境改善、特色型塑等也頗重要。

研考會最後指出，就東區商圈議題，五成二台北市受訪者、三成三新北受訪者過去一年曾到訪過東區商圈，對於政府是否該介入店租或空店，四成八台北市受訪者、四成一新北市受訪者認為「店面租金最好讓市場自己決定，政府不用管太多」；三成一台北市受訪者、三成五新北市受訪者認為「空店面太多會連帶影響商圈人潮，政府應該介入」。

國民黨市議員王鴻薇痛批，柯文哲在幫自己脫罪，美化所有的問題，再用民調帶風向，本來民調應該是要了解市政問題與市民的心聲，現在研考會主委比較政治化，包含重陽敬老金，到現在商圈問題，去美化扭曲事實真相，如果商圈很好，台北市商圈繁榮，不需要對商圈沒落做什麼事情，柯文哲有本事就這樣講。

王鴻薇認為，商圈沒落有很多原因，也許有些跟柯沒有直接關係，她也同意網路購物興起，導致實體店面受影響，但台北市因為年金改革，退休軍公教消費立收縮，民生社區商圈餐廳、藥店都關門，不需要做民調擦脂抹粉。她舉例，「東區兩大捷運站，年年都是負成長，還需要做民調嗎？」就是逃避問題、擦脂抹粉。

民進黨市議員洪健益認為，政府本來就不應該介入市場運作，要回歸市場機制，但是市場機制沒有起來，再去要從旁了解哪些問題，不是去介入租金、店面，網路消費確實是一個趨勢，會影響租金，用市場的機制去鼓勵，政府如何振興商圈，讓逛街的人增加，譬如說，來做一個觀光列車，像之前有所謂的消費券，讓大家有購物的慾望，這都是要思考的。

對於該分民調指出商圈消費次數仍較網路購物為多，台北市東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔認為，不少商圈緊鄰捷運，民眾上下班就順帶買個小東西或吃晚餐，這也能算入商圈消費之一；雖電商興起，但假貨事件頻傳，對於高單價商品，消費者仍偏愛體驗後購買，該份民調部分具有參考價值。

台北市西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫表示，不少商圈以觀光客消費為大宗，本地人反倒多是小額購物，但該份問卷僅針對雙北民眾，更特別詢問東區問題，是否真的具有參考性，大家看一看就好。