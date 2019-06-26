　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

商圈沒落未解　北市公佈民調挨轟：擦脂抹粉帶風向

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼東區商圈,租金,房地產,經濟,高房租,店租,店面,景氣,出租,出售,閒置店面,空屋,房仲,退租潮,永福樓。（圖／記者李毓康攝）

▲東區商圈。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

北市研考會26日發布新聞稿表示，針對4月進行網路購物、商圈消費行為民意調查，八成三的台北市受訪者，和五成九的新北受訪者，在過去一年曾經去過台北市各商圈。對此，北市議員批評，民調是擦脂抹粉帶風向。

研考會表示，有五成八的台北市受訪者，和五成二的新北市受訪者有網路購物習慣，網路購物迅速興起，已成為主要的購物行為之一，但逛商圈仍是比較多的，金額則是商圈和網路大致相當。

研考會指出，台北市受訪者有五成七網路購物習慣，二成九是每個月至少購物1次以上，平均購物金額約為2,298元，另外，有三成六受訪者曾經在實體店面體驗商品，然後在網路上購買，顯示網路購物確實影響實體店面的消費模式。

在商圈議題方面，研考會表示，八成三台北市受訪者過去一年有去過台北市各商圈，其中有六成三每個月至少去過一次，平均每月消費金額為2,497元；五成九新北市受訪者過去1年有去過台北市各商圈，其中有四成八每個月至少去過一次，平均每月消費金額為1,904元。

就商圈輔導而言，台北市、新北市受訪者皆有五成三以上，認為政府有必要對商圈進行輔導，應優先輔導項目比例最高者皆為環境衛生及食安問題，其次為交通規劃和停車空間，人行環境改善、特色型塑等也頗重要。

研考會最後指出，就東區商圈議題，五成二台北市受訪者、三成三新北受訪者過去一年曾到訪過東區商圈，對於政府是否該介入店租或空店，四成八台北市受訪者、四成一新北市受訪者認為「店面租金最好讓市場自己決定，政府不用管太多」；三成一台北市受訪者、三成五新北市受訪者認為「空店面太多會連帶影響商圈人潮，政府應該介入」。

國民黨市議員王鴻薇痛批，柯文哲在幫自己脫罪，美化所有的問題，再用民調帶風向，本來民調應該是要了解市政問題與市民的心聲，現在研考會主委比較政治化，包含重陽敬老金，到現在商圈問題，去美化扭曲事實真相，如果商圈很好，台北市商圈繁榮，不需要對商圈沒落做什麼事情，柯文哲有本事就這樣講。

王鴻薇認為，商圈沒落有很多原因，也許有些跟柯沒有直接關係，她也同意網路購物興起，導致實體店面受影響，但台北市因為年金改革，退休軍公教消費立收縮，民生社區商圈餐廳、藥店都關門，不需要做民調擦脂抹粉。她舉例，「東區兩大捷運站，年年都是負成長，還需要做民調嗎？」就是逃避問題、擦脂抹粉。

民進黨市議員洪健益認為，政府本來就不應該介入市場運作，要回歸市場機制，但是市場機制沒有起來，再去要從旁了解哪些問題，不是去介入租金、店面，網路消費確實是一個趨勢，會影響租金，用市場的機制去鼓勵，政府如何振興商圈，讓逛街的人增加，譬如說，來做一個觀光列車，像之前有所謂的消費券，讓大家有購物的慾望，這都是要思考的。

對於該分民調指出商圈消費次數仍較網路購物為多，台北市東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔認為，不少商圈緊鄰捷運，民眾上下班就順帶買個小東西或吃晚餐，這也能算入商圈消費之一；雖電商興起，但假貨事件頻傳，對於高單價商品，消費者仍偏愛體驗後購買，該份民調部分具有參考價值。

台北市西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫表示，不少商圈以觀光客消費為大宗，本地人反倒多是小額購物，但該份問卷僅針對雙北民眾，更特別詢問東區問題，是否真的具有參考性，大家看一看就好。

ET快訊
經濟部駁回雙子星開發案　投審會：涉及國安疑慮
錄取工作第2天碰兒子入學首日！他想請假　486先生一句話被讚
內行人才知道！超市「隱藏版吐司」熱銷483萬片　限時優惠價3

關鍵字：商圈,議員,擦脂抹粉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幫韓國瑜脫困…「開除常惹禍的豬隊友」　杜紫宸點名「潘噓噓」

韓國瑜與畢業生合照挨嗆　鄭文燦：孩子們表達想法非嗆聲

民進黨：擴大聲援香港「反送中」

贊同郭台銘「中華民國派」　王金平：兩岸應對等尊嚴坐下來談

雙城論壇不去了！陳怡君：柯市府行程不公開透明

國民黨即日起推「反鐵籠公投」　5位參選人7/7上凱道

是否全力支持王金平？　顏清標：有些話不用講自己知道

「Wecare 高雄」再出招　號召30萬高雄市民罷免韓國瑜

商圈沒落未解　北市公佈民調挨轟：擦脂抹粉帶風向

韓國瑜「浴缸塞子說」　黨產會跳出來：我們就是塞子

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

最暖父親節！玩偶暗藏懷孕驚喜 壯漢爸緊抱痛哭：最棒禮物

黃鐙輝捕獲「寶可夢阿伯」　超持久抓寶神器ZenFone Max曝光

張文綺傳訊打氣謝忻！　心疼「他好好的就好了」

幫韓國瑜脫困…「開除常惹禍的豬隊友」　杜紫宸點名「潘噓噓」

韓國瑜與畢業生合照挨嗆　鄭文燦：孩子們表達想法非嗆聲

民進黨：擴大聲援香港「反送中」

贊同郭台銘「中華民國派」　王金平：兩岸應對等尊嚴坐下來談

雙城論壇不去了！陳怡君：柯市府行程不公開透明

國民黨即日起推「反鐵籠公投」　5位參選人7/7上凱道

是否全力支持王金平？　顏清標：有些話不用講自己知道

「Wecare 高雄」再出招　號召30萬高雄市民罷免韓國瑜

商圈沒落未解　北市公佈民調挨轟：擦脂抹粉帶風向

韓國瑜「浴缸塞子說」　黨產會跳出來：我們就是塞子

兒子學校遭嗆：滾回墨西哥！　她怒投訴隔天竟被13歲霸凌者打到腦震盪

【爸媽看過來】3C毒癮　你的孩子也沈迷電玩嗎？

右耳爆痛2天「夾出活跳跳壁虎」！正妹醫發現耳內彎曲小腳…萬人起雞母皮

痛苦悶著就好！巨蟹座常腦補起疑　到頭來沒人想聽...

幫韓國瑜脫困…「開除常惹禍的豬隊友」　杜紫宸點名「潘噓噓」

韓國瑜與畢業生合照挨嗆　鄭文燦：孩子們表達想法非嗆聲

多維TW／開大門「迎台商」 不能只看表象

經濟部駁回雙子星開發案　投審會：涉及國安疑慮

南投縣仁愛鄉台14線人止關施工落石　點放管制到28日

不用剔骨！期間限定「無骨脆雞」厚切超多汁　肯德基加碼送蜘蛛人手提袋

政治熱門新聞

韓國瑜3分跳針謝高雄！網友崩潰..

花6500萬清水溝　網酸：韓導..

即／黃文財「疑遭冒充」發信竊取..

網辦模擬投票　78％支持郭台銘

黃光芹爆韓國瑜「草包內幕」

韓國瑜北農爛帳曝光　年領破4..

郭台銘吶喊最強外掛！鄉民秒噴笑

女學生獎狀背後藏機關做好做滿

郭台銘當總統：高雄要什麼我給！

韓國瑜喊要當「浴缸塞子」　網懵..

藍營首場政見會落幕　王金平嘆：..

空姐「三寶」遭扣...長榮求協..

學生獎狀拉出嗆聲紙　韓國瑜制止..

郭台銘喊話中天記者　有無真實報..

更多熱門

相關新聞

日本內閣會議：7月21日參議院選舉

根據日本公職選舉法規定，參議院選舉將於國會閉會後的24日至30日內舉行，今年「通常國會」將於26日閉會，因此日本政府召開臨時內閣會議，決定於7月4日公示參議院選舉，並將21日設為投票日。

臺灣議會亂象　議員職責到底是什麼？

第一線人員「揹1歲童」防疫　議員：韓還在造勢

台東議員加碼爆　蘭嶼毒品走私有官、警涉入

友善石虎生存措施　農委會將給補償

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

阿翔牽緊Grace手和好了！「甜蜜小動作」一路狂閃

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

騎士等紅燈驚見五腳蜈蚣！萬人讚爆

長榮教官喊話　內部Line訊息曝光

嗆爆罷工長榮空姐！護理師66字狠打臉

藥頭驚爆染毒藝人名單！S姓女主持人狂吸高價大麻

33K男年存35萬　超刻苦生活曝光

韓國瑜3分跳針謝高雄！網友崩潰了

愛紗爆「離婚後性情大變」！踢開20年經紀人

金牌性霸凌　南韓滑冰隊被轟出選手村

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品種

長榮反擊！「限時4小時」助空服辦新護照

阿妹外甥女安那「車上喇舌22歲女舞者」！同房溫存3小時

更多

最夯影音

更多

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面