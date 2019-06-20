議員爆料警察走私毒品案有高層涉入　台東地檢署竟傳喚他問「誰洩密」

▲台東地檢署19日傳喚議員林參天到案，對蘭嶼走私毒品案協助偵辦。（圖／記者楊均典攝，下同）

地方中心／台東報導

台東地檢署對蘭嶼走私毒品案持續進行偵辦，19日傳喚日前在議會上揭開此案的台東縣議員林參天，沒想到他又加碼爆料，有警界高層、海巡高官接受涉案的李姓前警官招待服務；對此台東地檢署趕緊發稿指出，「為釐清有無相關人員違反偵查不公開之洩密情事，於19日以證人身分傳喚林參天。」

當時任台東縣警局高階2線2星的李姓警官，於5月10日突然曠職失蹤，遭到警方火速免職，林參天懷疑他涉入一起走私899公斤毒品案，而後在屏東遭警方逮捕，押往台東地檢署進行偵辦。林參天當時就質疑，台東縣離島的蘭嶼外海5月9日發生毒品走私案，數量近千公斤，市值高達上億，而李姓蘭嶼分駐所長案發當晚就離奇失蹤，他高度懷疑李姓警官涉入案情，但警界三緘其口。

林參天過去已提供檢警李姓警官涉案的資訊，19日又再度被傳喚，出庭前他竟說此案有警界高層的人涉入，而對於檢方偵訊內容並不多提。對此台東地檢署發新聞稿表示，「為釐清有無相關人員違反偵查不公開之洩密情事，於今（19）日以證人身分傳喚林參天。」

▲林參天爆料，警界高層有人接受涉案的李姓前警官招待。

新聞稿也指出，「證人林參天自行向媒體提及有官員接受涉案警員招待一事，並未提出具體事證供本署查證與本件毒品走私案之關連性。本件毒品走私案，本署仍持續追查中，務求澈底瓦解毒品走私犯罪集團，以期勿枉勿縱，本署就相關事證均會積極查明，請各界勿妄加揣測，影響案件偵辦」、「本署偵辦毒品走私案迄今，嚴守偵查不公開原則，積極溯源斷根，經專案小組縝密偵查，已有初步成效，本署呼籲各界共同謹守偵查不公開原則，俾利案件之

偵辦。」

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