黃昭順道歉了　網灌爆臉書「方便解釋一下旗津-溫州 通X小？」

▲黃昭順。（資料照／記者吳奕靖攝）



政治中心／綜合報導

國民黨立委黃昭順25日在臉書發文，宣布高雄小三通正式首航，並放上所有與會人員合照，未料遭行政院長蘇貞昌還有陸委會打臉「高雄小三通」是一場騙局，在網路上引發熱議。對此，黃昭順發表聲明，坦言自己並未查明真相，深感抱歉。

高雄市觀光局長潘恒旭25日出席旗津—溫州洞頭「小三通」首航，，並表示，希望藉由小三通讓高雄發大財、溫州發大財。黃昭順在臉書指出，「今天高雄雖然天空不作美，但高雄依舊要貨出去、拚經濟，今天開通高雄港與溫州洞頭小三通促進高雄經濟發展。」上和海運公司董事長李文忠則說，這航線能夠讓台灣農漁特產品、食品、加工類，和原物料更方便進入大陸，「大陸方面目前已經沒有問題，現在就等台灣回應。」

▲高雄旗津到溫州洞頭首航小三通。（圖／翻攝自國民黨立委黃昭順臉書）



不過，陸委會隨即發表聲明，表示此小三通首航是「騙局」，意在製造發大財假象，挑戰中央在兩岸事務的權責 。高雄市府則回應，潘恒旭僅受邀參加活動，與市府無關。

蘇貞昌表示也在臉書發文，這條航線沒有政府許可、船公司兩個禮拜前申請解散 了，航權今年初註銷了，「沒有也不能通航，兩艘船根本就還在高雄港內，更遑論要辦首航。」強調這是一場大騙局。

▲蘇貞昌臉書發文澄清旗津、溫州小三通是一場騙局。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）



事隔一天，黃昭順聲明道歉，此行程是應民間業者邀約前往，與高雄市政府無關；抵達會場時因大雨滂沱，匆匆致意合影後旋即離去，未及瞭解相關細節。

▲黃昭順臉書遭網友灌爆。（圖／翻攝黃昭順臉書，下同）



《ETtoday新聞雲》記者到黃昭順臉書查看，發現他已將高雄小三通合照貼文刪除，但網友仍在其他貼文洗版留言，「方便解釋一下旗津-溫州 通三小？」、「方便解釋一下旗津-溫州小三通嗎？」截至目前為止，留言數高達1000多則。