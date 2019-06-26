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美擬暫緩對中加徵關稅！G20川習會前釋善意　為重啟談判開路

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▲川習會,川普,習近平。（圖／路透）

▲ 川普與習近平29日將在大阪進行談話。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

20國集團（G20）峰會28日將於日本大阪登場，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平預計29日進行場邊會談。知情人士指出，在華府與北京貿易談判重啟前夕，美方願意暫停對另外價值3000億美元的中國進口商品徵收下一輪關稅。

《彭博》26日報導，美國正準備暫時延後加徵新關稅，因為若不這麼做，北京不會答應舉行29日的會談，但這項決定還在討論階段，可能在29日川習會後宣布。美國政府高層25日預料，此次峰會不會達成任何具體的貿易協議。川普政府也表示，此次會晤旨在5月談判破裂後，為貿易協議開路。

此前，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）24日與中國國務院副總理劉鶴通電，商討川習會議程。知情人士透露，此次通話相當有成效。

該人士也指出，儘管美中雙方仍希望對方做出重大讓步，但都同意減少針鋒相對的局面並達成休戰協議，在雙方重啟談判的同時給予金融市場喘息空間，但目前無法確定他們是否會為關稅戰停火擬定明確的時間表。

熟悉貿易談判的人士說明，部分顧問建議川普，不應在G20場邊會談中硬性定出最後期限，以避免2位元首2018年12月會晤時同意停火90天的狀況重演。萊特希澤和顧問當時認為，這段寬限期使雙方擁有更多談判的時間，但死限最終一再延後。5月談判宣告破裂後，川普便兌現將2000億美元商品關稅自10%提升至25% 的承諾。

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關鍵字：貿易戰,G20,北美要聞

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