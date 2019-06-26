和女友吵架！他深夜「狠擊頭＋脫褲拖走」落單女　警方罕見證實大頭照

▲白衣男深夜兇殘踢打女孩面部，施暴68秒後將她拖走。（圖／翻攝自《大河報》）

大陸中心／綜合報導

一則超恐怖的影片近日在大陸社交媒體流傳。影片中，一名白衣男子街頭爆打過路女孩頭部，撕扯上衣，脫掉短褲。女孩在短短68秒內被拳擊19下，腳踢10下，共計29下，疑似暈過去還被跩進附近公寓猥褻。據警方最新通報，已經逮捕男嫌，「他因與女友感情糾紛情緒波動，酒後於22日凌晨路遇女孩，使用暴力並強制猥褻對方」。

經過警方排查，暴力事件發生在22日0時44分的大連市甘井子區蒼山路上。流傳影片中，一名身穿黑色短褲、黑色高跟鞋的女孩一邊看手機，一邊正在街頭行走，突然被迎面走來的白衣男子用拳頭重擊頭部，隨後倒地。白衣男隨後連續用拳頭重擊、腳狠踢女孩的頭部和腹部，期間還想脫掉短褲，最後拽著頭髮將她拖出了攝影機監控區域。最後畫面中，地面還留有一隻高跟鞋。白衣男全程兇殘至極，行為引發大陸全網通緝。

《央視新聞》報導，女孩被拖拽位置附近有一個老舊社區，疑似被拖進猥褻。樓道內還發現疑似受害人血跡的暗紅斑塊，但有待跟警方進一步核實。

這則影片是被附近一家商店的攝影機拍下，24日開始在網路上熱傳，但沒有披露案發地點等信息。四川綿陽網警當晚率先介入，隨後大陸多地警方跟進調查。大陸公安部25日早間更連發多條微博，「全國網友轉發並提供線索，男嫌儘快投案」。

▲大連警方已逮捕男嫌。（圖／翻攝自微博）

大連市公安局25日15點20分發佈警情通報稱，「經核實，近日網傳的影片是大連市甘井子公安分局華東路派出所轄區6月22日淩晨1時許發生的一起警情。被害人吳某（女，29歲，遼寧盤錦人）在回家途中被一男子毆打，後撥打110報警。她臉部軟組織挫傷，經治療目前已出院。」

大連市公安局6月25日晚間22點左右再發通報稱，已抓獲嫌疑人31歲的大連王姓男子，「經初查，犯罪嫌疑人因與其女友感情糾紛情緒波動，酒後於22日淩晨路遇被害人，對其使用暴力並強制猥褻。警方正在進一步工作中。」

據《澎湃新聞》報導，被打女生向警方表示，不認識施暴男子，是突然被毆打。受傷後，她當晚2點左右自行前往大連醫科大學附屬第一醫院的急診科就診就醫。當晚接診的一名醫生回憶，「進來的時候，她整個臉都是腫的」。

大連市公安局相關部門負責人表示，女生沒有內傷，後腦勺、顱骨都無損傷，在醫院接受簡單治療後就離開了，目前正在配合警方調查。另外，男嫌大頭照昨晚在微博瘋傳，也被警方罕見確認属實。

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▼網傳逮捕照被警方證實是真。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▼女孩疑似被白衣男拖進附近社區猥褻。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）